Katiska-vyyhdissäkin käytetty salattu puhelinverkko joutui Europolin hampaisiin – "sokkiaalto" johtanut pidätyksiin ympäri Eurooppaa

Euroopan viranomaiset ovat murtaneet suojatun Encrochat-puhelinverkon ja tarkkailleet salassa rikollisten toimintaa. Erityisesti järjestäytyneen rikollisuuden verkostojen suosiossa olleen puhelinverkon tarkkailu on johtanut useisiin pidätyksiin muun muassa Ruotsissa ja Norjassa.

Encrochatia on käytetty aiemmin myös Suomessa ainakin Katiska-vyyhdin yhteydessä.

Asiasta kertoo tiedotteessaan (siirryt toiseen palveluun) Europol, joka on tutkinut asiaa yhteistyössä Eurojustin sekä Ranskan ja Hollannin viranomaisten kanssa. Eurpol kuvailee tutkinnan tuloksia rikollisuutta järisteleväksi "sokkiaalloksi".

– Viime kuukausien aikana viranomaiset ovat onnistuneet murtamaan ja analysoimaan miljoonia viestejä, joita rikolliset vaihtoivat keskenään vakavien rikosten suunnittelun yhteydessä. Näitä viestejä pystyttiin lukemaan reaaliajassa pahaa-aavistamattomien lähettäjien olan yli, tiedotteessa kuvaillaan.

Viranomaisten mukaan kerätyistä tiedoista on ollut jo paljon hyötyä monessa rikostutkinnassa liittyen muun muassa korruptioon, murhan yrityksiin ja huumekauppaan. Viestejä seuraamalla poliisi on pystynyt myös estämään väkivaltarikoksia tapahtumasta.

Verkkomurron seurauksena erityisesti huumeisiin ja väkivaltarikoksiin liittyviä pidätyksiä on tehty lukuisia, Ruotsin ja Norjan lisäksi Ranskassa, Hollannissa ja Britanniassa.

Vuosien tutkinta

Ranskassa Encrochatin käyttöä on tutkittu vuodesta 2017 lähtien, jolloin selvisi, että salakoodattu verkko on erityisesti rikollisten suosiossa. Tutkinta laajeni vuosien varrella muihinkin Euroopan maihin, joissa järjestäytynyt rikollisuus on yleisestikin lisääntymässä.

Operaatio päättyi 13. kesäkuuta, kun Encrochat huomasi verkkomurron ja kehotti kaikkia käyttäjiään heittämään puhelimensa pois.

Europolin tiedotteen mukaan laaja tutkinta osoitti, miten tehokkaasti rikollisjärjestöt toimivat kansainvälisellä tasolla salattujen verkkojen välityksellä.

– Operaation vaikutukset tulevat kaikumaan rikollispiireissä monia vuosia, sillä kerätty aineisto on tuottanut todisteita satoihin meneillään oleviin tutkintoihin sekä avannut monia uusia tutkintoja Euroopassa ja muualla, tiedotteessa sanotaan.

Lue lisää:

Missä talouskriisi, siellä mafia – Italiassa asiantuntijat pelkäävät järjestäytyneen rikollisuuden vahvistumista

Koronaeristys vaikeuttaa myös monen rikollisen elämää – mutta rikollisjengit ovat keksineet jo, miten hyötyä kriisistä

Rikosmaailmaan juurtui uusi ilmiö: Virolaiset ammattirikolliset junailevat "muuleja" Baltiasta Suomeen – tuloksena miljoonavahingot nettipetoksilla