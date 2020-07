Vapaavuoreen henkilöitynyt johtamiskohu roihahti raportista – sen tehnyt tarkastuslautakunta toppuuttelee: arvioinnissa ei käsitelty pormestarin käytöstä

Vapaavuoren mielestä on hyvä huomata, että lausuntoja antavat henkilöt edustavat kilpailevaa poliittista liikettä yhdeksän kukautta ennen vaaleja.

Vapaavuoren mielestä on hyvä huomata, että lausuntoja antavat henkilöt edustavat kilpailevaa poliittista liikettä yhdeksän kukautta ennen vaaleja. Matti Myller / Yle

Helsingin tarkastuslautakunnan raportti luotasi uuden pormestarjärjestelmän toimivuutta, mutta siitä syntynyt keskustelu on kääntynyt nopeasti henkilökohtaiseksi.

Helsingin kaupungin oman tarkastuslautakunnan kolmisen viikkoa sitten julkaisemasta raportista alkoi pormestari Jan Vapaavuoren (kok.) kujanjuoksu johtamiskohun keskellä.

Yle kertoi kesäkuussa, että tarkastuslautakunnan raportissa kritisoidaan lujasti Helsingissä kolme vuotta käytössä ollutta pormestarijärjestelmää.

Raportissa nähdään ongelmana muun muassa vallan keskittyminen yhdelle henkilölle eli kaupungin pormestarille. Raportissa myös todetaan, ettei kaupungin kansliapäälliköstä ole tullut odotetun kaltaista vastavoimaa ykkösjohtajalle eli Vapaavuorelle.

Vapaavuori on puolustanut Ylelle pormestarimallia, koska hänen mukaansa se on tuonut nopeutta ja ketteryyttä kaupungin toimintaan.

Vapaavuori on kiistänyt vallan keskittyneen itselleen ja on kertonut perustaneensa kaupunkiin ensimmäisen johtoryhmän, jossa paikalla on kaupungin ylin johto kokonaisuudessaan.

Vapaavuoren mukaan kaupungin johtoryhmän ilmapiiri on hyvä ja siellä käydään avointa keskustelua.

Keskustelu kaupungin johtamisesta sai kuitenkin lisäkierroksia tällä viikolla, kun Helsingin Sanomat (siirryt toiseen palveluun) uutisoi joihinkin nimettömiin virkamieslähteisiin perustuen, että Vapaavuoren johtamistyyli olisi ajoittain aggressiivinen, impulsiivinen ja jopa väheksyvä.

Raportti ei arvioinut henkilöä vaan systeemiä

Nyt Helsingin tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Dan Koivulaakso (vas.) korostaa Ylelle antamassaan haastattelussa, että tarkastuslautakunta ei selvittänyt, eikä myöskään raportissaan arvioinut pormestaria henkilönä tai hänen käytöstään, vaan pormestarijärjestelmää ja uuden johtamisjärjestelmän toimivuutta.

Käytännössä raportista roihahtanut keskustelu johtamisesta kääntyi kuitenkin viime päivinä nopeasti henkilöä eli Vapaavuorta vastaan.

Koivulaakso toteaa, että tarkastuslautakunnan arviointikertomusta ei ole syytä käyttää omien poliittisten tavoitteiden ajamiseen.

Koivulaakso sanoo, ettei hän kuitenkaan suhtaudu vähättelevästi raportin synnyttämään muuhun keskusteluun. Hänen mielestään kaikki yhteiskunnallinen keskustelu ja vallankäyttäjien toiminnan arviointi on arvokasta ja syytä ottaa vakavasti.

Apulaispormestarit Nasima Razmyar (sd.), Sanna Vesikansa (vihr.) ja Anni Sinnemäki (vihr.) kritisoivat Ylen A-Studiossa keskiviikkona Vapaavuoren johtamistyyliä.

Myös vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtaja Anna Vuorjoki on kiirehtinyt kritisoimaan Vapaavuoren toimintaa viime aikoina.

– Tämä on herättänyt myös muuta keskustelua ja se on sinänsä arvokasta, mutta arviointikertomusta ei minun mielestäni ole syytä käyttää omien poliittisten tavoitteiden ajamiseen, vaan käyttää sitä arviointityökaluna, jonka tarkoitus on parantaa Helsingin kaupungin toimintaa ja helsinkiläisten elämää, Helsingin tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Dan Koivulaakso sanoo.

Vapaavuori itse myönsi A-studiossa olevansa toisinaan kärsimätön, mutta vakuutti tarkoitusperiensä olevan puhtaita. Matti Myller / Yle

Koivulaakso korostaa, ettei puhu nyt Vapaavuoresta, vaan totea yleisellä tasolla sanoessaan, että kaikki mahdollinen epäasiallinen käytös on syytä selvittää.

– Jos on epäasiallista kohtelua, se pitää selvittää ainakin sisäisesti ja tarvittaessa ulkopuolisen turvin, Koivulaakso sanoo.

Vapaavuori itse myönsi A-studiossa olevansa toisinaan kärsimätön, mutta vakuutti tarkoitusperiensä olevan puhtaita.

Vapaavuori totesi myös, että on hyvä huomata, että lausuntoja antavat henkilöt edustavat kilpailevaa poliittista liikettä yhdeksän kuukautta ennen vaaleja.

Lautakunta seuraa tiiviisti suositusten noudattamista

Helsingin tarkastuslautakunnan puheenjohtajan Dan Koivulaakson mukaan lautakunta on antanut raportin julkaisun yhteydessä useita suosituksia kaupungin johtamisen kehittämiseksi.

– Seuraamme tietysti näiden suositusten toteutumista lautakunnassa järjestelmällisesti, Koivulaakso sanoo.

Vilkas keskustelu ei tullut Koivulaaksolle yllätyksenä.

– Tämä on ensimmäinen kerta, kun Helsingin kaupungin uutta johtamisjärjestelmää ja lisäksi pormestarijärjestelmää arvioidaan, niin on ihan selvää, että tämä nousee keskusteluun, Koivulaakso sanoo.

