Lehti: Tunnettu Isis-terroristi on ollut kansainvälisten joukkojen kuulusteltavana Irakissa – Ex-puoliso al-Holin leiriltä palannut suomalaisnainen

Tunnettu portugalilainen Isis-terroristi Nero Saraiva on siirretty Syyriasta Irakiin, ja hän on ollut Yhdysvaltain johtaman Isisin vastaisen liittouman kuulusteltavana.

Asiasta kertoo portugalilainen Sabado-lehti (siirryt toiseen palveluun) lähteisiinsä viitaten.

Lehden mukaan Saraiva saattaa päätyä Irakista tuomittavaksi Portugaliin, jossa häntä epäillään lukuisista terrorismirikoksista.

Saraivalla on yhteys Suomeen, sillä hän on toukokuussa Syyrian Al-Holin leiriltä Suomeen palanneen Minnan entinen puoliso. He elivät vuosia Isisin hallitsemalla alueella Syyriassa ja Irakissa.

Yle haastatteli Minnaa syyskuussa ja tammikuussa al-Holin leirillä. Minna ei ole suomalaisnaisen oikea nimi.

Keskusrikospoliisi selvittää parhaillaan, ovatko Minna tai muut Suomeen palanneet naiset syyllistyneet rikoksiin Suomesta lähtönsä jälkeen.

KRP ei kommentoi tässä vaiheessa esiselvityksen sisältöä.

Toistaiseksi ei siis ole julkista tietoa siitä, onko Saraivan kuulusteluista ollut hyötyä esiselvityksessä. Suomi on osa Saraivaa kuulustellutta kansainvälistä liittoumaa.

Saraivaa uhkaa kuolemantuomio Irakissa

Portugali epäilee Nero Saraivaa lukuisista terrorismirikoksista. Esimerkiksi Syyriassa ja Irakissa hän oli tekemisissä Isisin pahamaineisten teloittajien kanssa, Ilta-Sanomat kirjoittaa. (siirryt toiseen palveluun)

Kurdijoukot ottivat hänet kiinni viime vuoden keväällä, ja hän oli tiettävästi jo tuolloin ulkomaisten tiedustelupalveluiden kuulusteltavana.

Sabado-lehden mukaan Portugali sai tietää Saraivan siirtämisestä kurdijoukoilta Irakiin jo useampi kuukausi sitten. Asiasta ei kuitenkaan kerrottu julkisuuteen.

Koska Saraiva on nyt kansainvälisesti tunnustetun valtion hallussa, hänet voitaisiin luovuttaa Portugaliin tuomittavaksi aiempaa helpommin. Lehden mukaan on vielä epäselvää, toteutuuko luovutus.

Saraiva on lehden tietojen mukaan itse halunnut päästä Portugaliin. Irakissa häntä voisi uhata kuolemantuomio.

