Herätys: Köyhyys kirpaisee yllättävän monia, nuoretkin aikuiset äityivät tekemään testamentteja, Amerikan koronakriisi pahenee

Kysely paljasti: köyhyys koskettaa entistä useampaa

Eduskunnan köyhyystyöryhmä kyseli koronakeväänä perheiden kokemuksia ja tarinoita arjesta. Tukea haettiin selvitysten ja tutkimusten tueksi. Köyhyys koskettaa nykyisin yllättävän monia, ja sinne syöksytään helposti. Kevät toi esille mm. kouluruuan merkityksen.

Korona säikäytti ihmiset tekemään testamentteja

Myös nuoret aikuiset ovat viime aikoina varautuneet pahimpaan. Jari Kovalainen / Yle

Testamentteja on tehty viime kuukausina tavanomaista enemmän. Koronapandemian takia moni on havahtunut miettimään, mitä haluaa omaisuudelleen tapahtuvan kuoleman jälkeen. Varautumista pahimpaan on ollut etenkin riskiryhmissä, mutta myös nuoremmissa ikäluokissa, kertovat lakiasiantuntijat.

Amerikassa koronakriisi vain pahenee

Ihmiset odottivat pääsyä koronavirustesteihin Los Angelesin kaupungissa Yhdysvalloissa. David Swanson / EPA

Yhdysvalloissa on todettu ennätysmäärä uusia koronatartuntoja jo useina päivinä peräkkäin. Uusia tartuntoja vahvistettiin yli 53 000, ja kokonaismäärä nousi 2,74 miljoonaan. Texasissa kasvomaskeihin epäillen aiemmin suhtautunut kuvernööri määräsi ne nyt pakollisiksi julkisilla paikoilla. Lue täältä uusimmat tiedot koronaviruksesta.

Viro loistaa EU:n vähävelkaisimpana jäsenmaana – mutta miksi?

Viron keskuspankin ekonomistin Peeter Luikmelin mielestä Viron pitää luoda hyvinä aikoina puskureita huonompien kausien varalle. Eesti Pank

Viro joutuu ottamaan muiden EU-maiden tavoin lisää velkaa torjuakseen koronakriisin talousvaikutuksia. Maassa on huolestuttu valtionvelan kasvusta, vaikka velan suhde bruttokansantuotteeseen on pysymässä yhä EU:n pienimpänä ja nytkin nousemassa vasta 10:stä 20 prosenttiin. Lue Tallinnan-toimittajamme juttu täältä.

Etelässä poutaantuu, Lapissa sataa

Matalapaineet sadekuuroineen siirtyvät maan keskivaiheille ja etelässä poutaantuu. Pohjanmaan rannikolla tuuli voimistuu. Sateita leviää vähitellen Lappiin.

