Artistilupaus Louie Blue, 18, saa suitsutusta epäsuomalaisesta musiikista – linnoittautui teininä kellariin ja kehitteli omaa soundia

– Mä olin eilen studiossa 14 tuntia.

Louie Blue, oikealta nimeltään Alec Moborg, näyttää juuri heränneeltä istahtaessaan turkulaisen kahvilan pöytään. Iltapäiväkahvi auttaa heräämään uuteen päivään.

Vuosi sitten Louie Blue kohautti musiikkipiirejä julkaistuaan ensimmäisen kappaleensa Confused (siirryt toiseen palveluun). Kappaleen pehmeässä soundissa yhdistyvät soulin ja elektronisen musiikin vaikutteet ja artistin soljuva laulu.

Musiikkilehdissä hämmästeltiin biisin epäsuomalaisuutta ja kysyttiin, että voiko tämä tosiaan tulla Suomesta?

– Otin tietenkin palautteen täysin kohteliaisuutena. Tarkoitus on kuitenkin tähdätä ulkomaille ja itseäni kiinnostaa ulkomaalainen soundi. Se oli kiva, että ihmiset ymmärsivät sen samalla tavalla kuin mä, Moborg sanoo.

– Miksi joku haluaa pysyä Suomessa koko elämänsä ja duunata musiikkia vain täällä. Se on hieno juttu tavallaan. Miksi täältä tartteis lähteä mihinkään. Mutta mä haluan lähteä ulkomaille, pohtii Louie Blue. Ville Vedenpää / Yle

Oppeja kellarikoulusta

Suomalais-italialaisesta perheestä tuleva Alec Moborg on kasvanut musiikin parissa lapsesta pitäen. Hän oli alakoulussa musiikkiluokalla, missä eri soittimet tulivat tutuiksi.

Pianon soittaminen alkoi 10-vuotiaana ja siitä tuli hänen soittimensa. Kosketinsoittimet ovat hänen instrumenttinsa edelleen.

Syventyminen musiikkiin jatkui, kun hän 14-vuotiaana linnoittautui kodin kellariin.

– Aloin opetella musiikinteko-ohjelmia, että miten niitä käytetään. Se oli kokeilemista ja ihan oman lauluäänen löytämistä. Mulle ei kukaan ole oikein opettanut mitään. Olen testailemalla oppinut, miltä mä kuulostan nykyään.

Moborg on kuunnellut aina musiikkia laidasta laitaan, mikä kuuluu myös hänen musiikissaan.

– Soul on ollut lähellä sydäntä. Olen kuunnellut paljon myös räppiä, rockia ja klassista. Ihan mitä vaan oikeastaan paitsi raskasta metallia.

Louie Bluen kappaleissa on vahva r&b-musiikin painotus. Artisti kertookin, että hänen laulutapansa on muokkautunut siihen tyylisuuntaan. Esikuvina ovat olleet r&b-artistit kuten Grammy-palkittu D'Angelo.

– Louie Blue nimellä ei ole järkevää selitystä. Louie tulee Luigi-nimiseltä isoisältä, joka asuu Rooman lähellä. Blue on ehkä vain sointuva nimi siihen, Alec Moborg kertoo artistinimestään. Vile Vedenpää / Yle

Kansainvälisten vesien loputtomuus kiehtoo

Vuoden alussa Moborg täytti 18 vuotta ja samoihin aikoihin ilmestyi Louie Bluen ensimmäinen EP Notes.

Louie Bluen soundia on ollut hiomassa turkulaisen Booa Music -levymerkin tiimi. Tuottajana on toiminut Pepe Jean Jr. eli Petro Pyysalo ja Perjantai4000 eli Kauri Ruohonen ja biisit on kirjoitettu yhdessä Daniel Klimscheffskijin kanssa.

Tekijät ovat olleet inspiroituneita kansainvälisestä musiikista, ja siksi myös tähtäimessä on lähteä viemään musiikkia ulkomaille.

– Meidän tiimissä kaikki suuntaavat ulkomaille. Suomalainen musiikki ei ole välttämättä ollut se suurin intohimo, vaikka toki kuunnellaan sitäkin, Moborg sanoo.

Mutta mikä ulkomaille sitten vetää?

– Ehkä se suuruus ja loputtomuus. Haluan nähdä kaiken, ja siellä voi tehdä mitä vaan. Toki niin voi tehdä Suomessakin, mutta kansainvälisesti kuuntelijakunta on niin paljon suurempi ja sulla on käytännössä enemmän mahdollisuuksia ja enemmän kaistoja tehdä mitä haluat.

– Olen nuoresta lähtien halunnut asua joskus ulkomailla. Se on vaan kiehtonut mua, mutta kyllä mä Suomea rakastan silti eniten. On tää kyllä sairaan siisti maa, sanoo Louie Blue eli Alec Moborg. Ville Vedenpää / Yle

Nuoret muusikot ovat suunnitelleet jopa muuttavansa ulkomaille jatkaakseen musiikin tekemistä siellä.

– Kööpenhamina olisi siisti paikka asua ja samoin Berliini. Kööpenhamina on tuntunut kodikkaalta ja siinä on joku magia. Vähän sama olo on tullut Berliinistä eli place to be.

Esimakua ulkomailla asumisesta Moborg sai, kun hän oli puoli vuotta opiskelijavaihdossa Meksikossa. Siellä hän asui vaarallisessa Sinaloan osavaltiossa huumekartellien keskellä.

– Siellä oli ampumisia sun muuta. Ne ovat jääneet mieleen vankasti. Siellä on toki erittäin hienoja ihmisiä, mutta asiat ovat niin paljon huonommin. Opin arvostamaan sitä, missä oikeasti asuu.

Moborg harmittelee ainoastaan sitä, ettei Meksikossa ollut juuri mahdollisuutta harrastaa musiikkia. Soittaminen olisi onnistunut ainoastaan koulun orkesterissa.

– Nuoret eivät olleet kiinnostuneet musiikista. Puolessa välissä vaihtoa sain tietokoneen huollosta ja aloin tehdä itse musiikkia.

Louie Blue pääsee keikkailemaan elokussa. Suunnitelmissa on ainakin Tallinn Music Week, joka siirrettiin keväältä elokuun loppuun. Ville Vedenpää / Yle

Yö on parasta luomisaikaa

Louie Bluen musiikkia oli tarkoitus esitellä tänä kesänä ensimmäistä kertaa livenä isolle yleisölle. Koronan takia peruuntui kuitenkin lähes 30 keikkaa.

– Vähän harmittaa, mutta sille ei voi mitään ja tilanne on kaikille sama. Ei siitä saa valittaakaan, Alec Moborg sanoo.

Artisti on käyttänyt vapautuneen ajan itsensä kehittämiseen ja uuden soundin hakemiseen. Siitä kertoo perjantaina julkaistu uusi kappale Noisy (siirryt toiseen palveluun), jossa on progressiivisemman elektronisen musiikin ote.

Moborg on kehitellyt uutta musiikillista linjaansa itse ja ottanut entistä enemmän vastuuta tuottamisesta.

– Viimeisen kahden vuoden aikana olen alkanut ottaa tosissaan tuottamisen. Siitä on tullut mulle sellainen intohimo. Nyt tavoitteena on luoda isompi kokonaisuus kokonaan itse.

Kesän aikana Moborg on ehtinyt hengailla kavereiden kanssa uiden ja skeitaten. Suurin osa ajasta kuluu kuitenkin musiikin parissa.

– Aika perus kesäelämää, mutta öisin tehdään yleensä musaa. Se on siisteintä, koska silloin on tosi inspiroitunut olo.