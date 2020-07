Facebookin Mark Zuckerberg ei säiky mainostajien katoa – "He palaavat kyllä"

Facebook on menettänyt useita suuria mainostajia ainakin tilapäisesti. Boikotin syynä on alustalla levitetty väkivaltainen ja rasistinen sisältö.

Facebookin toimitusjohtaja Mark Zuckerberg ei ole taipumassa yhtiöönsä kohdistuvan mainosboikotin edessä.The Information (siirryt toiseen palveluun) -uutissivustolle vuodettujen kommenttien mukaan Zuckerberg uskoo boikotin jäävän lyhyeksi.

– Arvelen, että nämä mainostajat palaavat alustallemme hyvinkin pian, Zuckerbergin kerrotaan sanoneen työntekijöilleen viime viikon perjantaina pidetyssä tapaamisessa.

Työntekijöiden kanssa käymissään keskusteluissa Zuckerberg on kuvaillut boikottia lähinnä maineongelmaksi ja vähätellyt sen taloudellisia vaikutuksia.

Facebookin liikevaihto perustuu lähes kokonaisuudessaan mainostuloihin, mutta Zuckerbergin mukaan boikotti koskee vain pientä osuutta yhtiön tulovirroista.

– Me emme ole muuttamassa käytäntöjämme minkään suhteen vain, koska pieni prosentti tuotoistamme on uhattuna, Zuckerbergin on kerrottu sanoneen.

Boikotissa kyse väkivaltaisesta ja rasistisesta sisällöstä

The Informationille vuodetuista kommenteista on uutisoinut myös BBC (siirryt toiseen palveluun), jonka mukaan Facebook on vahvistanut kommenttien todenmukaisuuden.

Mainosboikotin syynä on Facebookin alustalla levitetty väkivaltainen ja rasistinen sisältö sekä vihapuhe, joiden levittämisen estämiseksi Facebookin ei ole katsottu tehneen tarpeeksi.

Julkisesti yhtiö on ottanut sovittelevan aseman ja on vakuuttanut, ettei vihalla ole paikkaa heidän alustallaan. Facebookin toistaiseksi tekemiä muutoksia on kuitenkin pidetty riittämättöminä.

Samoihin aikoihin Zuckerbergin yksityisten kommenttien kanssa viime perjantaina Facebook kertoi alkavansa liittää merkintöjä sellaiseen "uutisarvoiseen" sisältöön, joka on yhtiön toimintaperiaatteiden vastaista.

Yhtiö alkaa myös liittää kaikkiin äänestämistä koskeviin julkaisuihin ja mainoksiin linkit viranomaistietoon. Uudet linjaukset koskevat myös poliitikkoja.

Facebook myös kieltää mainokset, joissa väitetään ihmisten rodun, uskonnon, seksuaalisen suuntautumisen tai maahanmuuttajastatuksen perusteella olevan uhka fyysiselle turvallisuudelle tai terveydelle.

Myös suomalaisyrityksiä mukana boikotissa

Boikottiin liittyneitä suuria mainostajia ovat muun muassa teleoperaattori Verizon, virvoitusjuomayhtiö Coca-Cola sekä päivittäistavarakonserni Unilever, jonka päätös näkyi pudotuksena Facebookin osakekurssissa.

Mainosboikotti sai alkunsa useiden kansalaisjärjestöjen Stop Hate for Profit- eli suomeksi Seis vihavoitoille -kampanjasta, joka puolestaan sai kipinän George Floydin surmasta ja sitä seuranneista laajoista rasisminvastaisista protesteista.

Myös suomalaisia mainostajia on osallistunut Facebookin vastaiseen boikottiin.

– Facebookilla ei ole ollut riittävää kontrollia sisältöön ja on sallittu rasistiset keskustelut. Heidän on pakko muuttaa tätä, kommentoi Ylelle mainostajien etujärjestö Marketing Finlandin toimitusjohtaja Riikka-Maria Lemminki maanantaina.

Järjestön tiedossa oli maanantaina kymmenkunta yritystä, jotka ovat joko vähentäneet mainontaansa Facebookissa tai pistäneet sen kokonaan jäihin käydyn keskustelun johdosta.