Valtiovarainministeri Vanhanen Ykkösaamussa: Talouspolitiikkaan kiristyksiä aikaisintaan vuonna 2022

Vanhasen mukaan Suomen on kuuluttava niiden maiden joukkoon, joiden perään ei tarvitse katsoa.

Valtiot velkaantuvat koronapandemian takia. Kuinka huolissaan tässä tilanteessa kannattaa olla Suomen velkaantumisesta? Valtiovarainministeri Matti Vanhasta (kesk.) huolestuttaa.

– Kaikki maat velkaantuvat. Jossain vaiheessa se vaikuttaa myös sijoittajien käytökseen. Suomen on kuuluttava sellaisten maiden joukkoon, joiden perään ei tarvitse katsoa. Jokainen velkaerä pitää maksaa takaisin, Vanhanen painotti Yle Radio 1:n Ykkösaamun haastattelussa.

Kansainväliset luottoluokittajat pitävät Suomea edelleen hyvänä taloudenpitäjänä.

– 15 vuotta on kyetty ylläpitämään kehyskuria. Olemme keränneet luottamuspääomaa. Suomi tunnetaan maana, joka hoitaa asiansa hyvin, Vanhanen kuvaili.

Hän huomautti, että Sanna Marinin (sd.) hallitus hoiti koronaepidemian rauhallisesti.

– Se lisäsi luottamusta, että Suomi on yhteiskunta, joka huolehtii. Sama tarvitaan talouspolitiikan säilyttämiseksi, hän sanoi Ykkösaamussa.

Suomen väestö ikääntyy, ja julkiset menot kasvavat. Jotta velkasuhde saadaan kääntymään, se vaatii 10 vuodessa viiden miljardin euron sopeutusta.

Talouskasvua ja työllisyyttä on parannettava.

– Osa syntyy julkisen sektorin tuottavuutta lisäämällä. Veroja ja menoja joudutaan säätämään tällä vuosikymmenellä suuntaan ja toiseen, Vanhanen luonnehtii.

Valtiovarainministeri Vanhanen huomauttaa linjanneensa osaltaan, ettei elvytyksen psykologista etua saa rikkoa: samalla ei voi kiristää finanssipolitiikkaa.

– Elämme elvytysvaihetta. On huolehdittava, että talouden pyörät pyörivät mahdollisimman hyvin. Vuosi 2021 on elvytyksen toimeenpanon aikaa. Noudatamme kehystä, mutta emme tee kiristystoimia. Aikaisin vaihe niille on vuonna 2022, hän sanoi.

