Varusmiehiä kuljetettu jo useita kymmeniä Muhoksen metsäpalon jälkisammutustöihin – palopesäkkeitä tukahdutetaan ainakin ensi viikkoon

Puolustusvoimat on ollut sammuttamassa Muhoksen metsäpaloa aivan sen alkuhetkistä asti. Palo syttyi maanantai-iltapäivällä. Kuva on torstailta. Risto Degerman / Yle

Jälkisammutusta hoitaa nyt noin 60 henkilöä, joista varusmiehiä on 45. Pelastuslaitoksen henkilökuntaa on vähennetty.

Pohjois-Pohjanmaalla Muhoksen poikkeuksellisen laajaa, 250 hehtaarin metsäpaloa on sammutettu perjantaina jo lähes neljän vuorokauden ajan.

Jälkisammutustöissä on tällä hetkellä noin 60 henkilöä. Suurin osa heistä on Puolustusvoimien virka-apua, ja lisäsi paikalla on 45 varusmiestä.

Pelastuslaitoksen henkilöstöä on jo voitu vähentää noin 20:een. Vielä palon alkuvaiheessa vahvuussuhteet olivat toisinpäin, Puolustusvoimilta oli virka-apua parisenkymmentä henkilöä.

Alueella on paikoin vielä pieniä tulipaloja ja savuakin ajoittain muodostuu.

– Metsäpaloalueesta puolet on turvemaata. Jokainen turpeessa oleva palopesäke sammutetaan käsipelillä, kertoo palopäällikkö Petri Hintikka Oulu-Koillismaan pelastuslaitokselta.

Hintikka uskoo, että jälkisammutustyöt jatkuvat ensi viikkoon asti. Koska alue on laaja, on mahdollisuus, että maastoon jää vielä kyteviä kohtia tämänkin jälkeen.

