Miksi Suomen ja muiden EU-maiden tulisi auttaa Kreikkaa ja ottaa yksin tulleita alaikäisiä turvapaikanhakijoita? Lue lyhyet vastaukset

Saksaan saapui huhtikuussa Kreikasta ensimmäinen ryhmä alaikäisiä turvapaikanhakijoita. Kuvassa he ovat lähdössä Ateenasta kohti Saksaa. Orestis Panagiotou / EPA

AteenaKreikasta saapuu Suomeen tällä viikolla ensimmäiset 25 alaikäistä turvapaikanhakijaa. Kokosimme tähän tietoa siitä, mistä alaikäisten turvapaikanhakijoiden siirroissa on kyse.

Miksi alaikäisiä turvapaikanhakijoita tulee Suomeen?

Kreikassa on reilut 5 000 ilman huoltajaa olevaa alaikäistä turvapaikanhakijaa.

Kreikka on esittänyt EU-maille pyynnön vastaanottaa Kreikasta 1 600 lasta.

Suomi ja noin 10 muuta maata ovat vastanneet tähän mennessä pyyntöön. Suomi ottaa Kreikasta sata yksin matkustavaa lasta ja nuorta sekä mahdollisesti yksinhuoltajia lapsineen.

Turvapaikanhakijoiden siirto-ohjelmassa ovat mukana Kreikan ja vastaanottajamaiden lisäksi EU:n komissio, Euroopan turvapaikkavirasto (EASO) ja Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö (IOM).

Miksi Kreikka haluaa apua?

Kreikkaan pyrkii Turkista enemmän pakolaisia ja siirtolaisia kuin muihin EU-maihin, koska Kreikka on Turkin naapuri ja raja on EU:n ulkoraja.

Majoituksen löytäminen yksin tulleille alaikäisille turvapaikanhakijoille on hankalaa.

Lapsia leikkimässä Vialin pakolaisleirillä Kreikassa. Tiedossa ei ole, ovatko nämä lapset leirillä vanhempiensa kanssa vai ilman heitä. Xinhua / AOP

Reilut tuhat lasta oleskelee nyt pakolaisleireillä Egeanmeren saarilla, noin 270 poliisiasemilla ja liki tuhat alaikäistä elää epävirallisissa oloissa, kuten kaduilla tai vallatuissa taloissa.

Suojakeskuksissa ja ryhmäkodeissa on paikkoja noin 2 000 lapselle.

Miten yksin matkustavat lapset ovat päätyneet poliisiasemille ja kadulle?

Alaikäisiä on tullut Kreikkaan Turkin ja Kreikan maarajan kautta kävellen.

Nuoret ovat päätyneet rekisteröimättöminä suurkaupunkeihin, missä he ovat usein kuulleet ensimmäisen kerran oikeuksistaan avustusjärjestöiltä. Poliisi ohjaa löytämänsä nuoret poliisiasemille siihen asti, että majoituspaikka järjestyy.

Alaikäisiä on myös lähtenyt laittomasti saarilta ja majoituspaikoista. Yhteydenpito kaduille päätyneisiin nuoriin on haastavaa.

Onko lasten majoituspaikkoja mahdollista lisätä?

Kreikkalaiset avustusjärjestöt ovat sitoutuneet huolehtimaan tuhannen ilman huoltajaa olevan ja muun haavoittuvassa asemassa olevan turvapaikanhakijan majoittamisesta Manner-Kreikassa ja saarilla.

Paikat ovat kuitenkin määräaikaisia.

Avustusjärjestöjen majoitusohjelmaa tukee taloudellisesti Norja. Apua Kreikan maahanmuuttoviranomaisille lisäpaikkojen avaamiseen tarjoavat myös Tanska ja Hollanti.

Kuinka paljon lapsia on tullut viime aikoina Kreikkaan?

Lapsia on saapunut vähän.

Tämä johtuu siitä, että rajavartiointi vietiin maaliskuussa huippuunsa Turkin ja Kreikan maarajalla. Turkki oli avannut tuolloin äkillisesti rajansa Eurooppaan pyrkiville pakolaisille ja siirtolaisille.

Tämän jälkeen koronapandemia on pitänyt tulijoiden määrän alhaisena.

YK:n pakolaisjärjestö on kuitenkin huolissaan raporteista, joiden mukaan Kreikka on pakkopalauttanut keväällä meritse tulleita.

Onko 1 600 lapsen siirtäminen muihin EU-maihin riittävä Kreikan auttamiseksi?

Se on Kreikalle tärkeä apu ja solidaarisuuden osoitus.

Turvapaikanhakijoiden tulo Kreikkaan ei kuitenkaan pysähdy.

Kreikka odottaakin nyt EU:n turvapaikkamenettelyjen uudistamista, niin että taakanjako muuttuu tasapuoliseksi.

Berliinissä osoitettiin 26. kesäkuuta mieltä olojen parantamiseksi Kreikan Morian pakolaisleirin kaltaisilla leireillä. Mielenosoittajat myös arvostelivat Saksan politiikkaa turvapaikanhakijoita kohtaan. AOP

Voidaanko lasten elinoloja kohentaa Egeanmeren saarien ylikuormitetuilla pakolaisleireillä?

Tavoite on, että kaikki avoleirit lakkautetaan.

Leirien muuttaminen pienemmiksi suljetuiksi vastaanottokeskuksiksi auttaa Kreikan hallituksen mukaan järjestyksenpidossa ja terveydenhuollon parantamisessa.

Elinolot ovat tällä hetkellä haastavimmat Euroopan suurimmalla pakolaisleirillä Lesboksen Moriassa. Leirillä on pulaa muun muassa juomavedestä, hygienia on riittämätöntä ja lapset kärsivät voimakkaistakin mielenterveysongelmista.

Ketkä ovat etusijalla, kun päätetään Kreikasta lähtijöistä?

Haavoittuvamassa asemassa ovat saarien leireillä, poliisiasemilla ja kadulla elävät alaikäiset. Osa lapsista on myös sairaita.

Kreikasta lähteviin ryhmiin pyritään kokoamaan nuoria edellä mainituista elinoloista.

Heitä pyritään ottamaan Kreikasta lähteviin ryhmiin.

Voivatko EU-maat esittää toiveita lasten suhteen?

Toiveita voi esittää ja Kreikka yrittää ottaa ne tiettyyn rajaan asti huomioon.

Esimerkiksi Suomi on toivonut mahdollisimman nuoria tulijoita ja pääosin tyttöjä.

Toive on kuitenkin haastava, koska noin 90 prosenttia Kreikassa olevista yksin tulleista turvapaikanhakijoista on poikia. Suurin osa on yli 14-vuotiaita.

Ovatko lasten tulevaisuudennäkymät muissa EU-maissa paremmat?

Lapsilla uskotaan olevan muualla Euroopassa paremmat mahdollisuudet koulutukseen, terveydenhuoltoon ja kotoutumiseen.

Kreikka seuraa jatkossa lasten sopeutumista uusiin oloihin ja pitää yhteyttä vastaanottajamaihin. Kreikasta voidaan myös käydä tapaamassa lapsia, kun koronapandemia sen sallii.

