Analyysi: Ranskan hallitus erosi, koska Macron haluaa loppukaudelleen uutta virtaa

PariisiRanskassa on spekuloitu viikkokaupalla pääministeri Édouard Philippen kohtaloa ja Ranskan hallituksen uutta suuntaa. Presidentti Emmanuel Macronin tiedettiin valmistelevan isoa ministerikierrätystä saadakseen loppukaudelleen lisää virtaa.

Ranskassa pääministeri on perinteisesti uhrattavissa vaikeuksien kohdatessa eikä hallituksen vaihtuminen ole mitenkään tavatonta.

Tällä kertaa paikallisvaalien surkea tulos lisäsi muutospainetta ja niinpä pääministeri Philippe jätti hallituksensa eropyynnön perjantaina aamupäivällä. Vielä ei tiedetä, kuka uutta hallitusta ryhtyy muodostamaan. Se saattaa periaatteessa olla myös Philippe itse.

Viime presidentinvaalien jälkeen perustettu Macronin LREM-puolue toivoi pystyvänsä ankkuroimaan itselleen viikonloppuna paikallista valtaa, mutta tavoite jäi toteutumatta. LREM-puolueen ehdokkaat jäivät sunnuntain vaaleissa kauas kärjestä, kun vihreä EELV-puolue nousi vaalien voittajaksi.

Etenkin suurten kaupunkien koulutetut äänestäjät, joista iso osa äänesti Macronia vuoden 2017 presidentinvaaleissa, näyttivät nyt vaihtaneen nyt ympäristöpuolueen leiriin.

Sanoma on selvä: ranskalaiset haluavat (taas) isoa muutosta, mutta Macronin ei uskota pystyvän toteuttamaan sitä. Etenkin presidentin ilmasto- ja ympäristöpolitiikkaa on kritisoitu hampaattomaksi.

Macronin kautta ovat värittäneet monenlaiset muutkin vaikeudet. Viime talvena eri puolilla Ranskaa järjestettiin Macronin ajamaa eläkeuudistusta vastustavia suurmielenosoituksia ja vuotta aiemmin kaduilla marssivat hallituksen liian oikeistolaiseksi väitettyä politiikkaa protestoivat keltaliivit.

Presidentti on luvannut loppukaudelleen uutta poliittista suuntaa, ja uusi suunta vaatii uusia kasvoja.

Macron haluaa viedä politiikkaansa nykyistä selvästi vihreämpään ja todennäköisesti myös vasemmistolaisempaan suuntaan. Kuka olisi sopiva henkilö luotsaamaan tätä muutosta?

Eronnut pääministeri Philippe on suosittu poliitikko, jonka rauhallinen ja vakava johtamistyyli on herättänyt luottamusta etenkin koronakriisin aikana. Hänen taustansa on kuitenkin keskustaoikeistolaisessa Tasavaltalaiset-puolueesta (LR) eikä Philippe muutenkaan edusta mitään ”uutta alkua”.

Seuraavan pääministerin nimi selviää perjantaina aikana. Hän lähtee kokoamaan ja luotsaamaan Ranskan hallitusta erittäin vaikeassa taloudellisessa ja poliittisessa tilanteessa.