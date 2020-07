Ainutlaatuinen Viipurin pienoismalli päätyy varastoon, eikä kukaan tiedä, milloin sen voi nähdä uudelleen

35 vuotta Etelä-Karjalan museossa ollut massiivinen pienoismalli on esittänyt tarkan kuvauksen vuoden 1939 Viipurista.

Lappeenrannan historiallisessa Linnoituksessa on viime päivät tehty urakkaa, joka on saanut kokeneenkin museoammattilaisen mietteliääksi. Etelä-Karjalan museon vetonaula, ainutlaatuinen Viipurin pienoismalli joutuu varastoon – näillä näkymin jopa usean vuoden ajaksi.

– Jouduin viettämään muutamia unettomia öitä, koska tämä on aivan valtavan hieno pienoismalli ja monille todella tärkeä. Tuli paineita, että tässä työssä ei voi epäonnistua, kertoo Etelä-Karjalan museon amanuenssi Reija Eeva.

Pienoismalli on tehty mittakaavaan 1:500. Kare Lehtonen / Yle

Etelä-Karjalan museo sijaitsee kahdessa vierekkäin olevassa, 1800-luvun alkupuolella valmistuneessa tykkivarastossa. Näissä tiloissa museo on toiminut jo usean vuosikymmenen ajan.

Nyt museon itäsiivessä alkaa iso peruskorjaus, jonka tieltä myös Viipurin pienoismalli saa väistyä. Sen jälkeen tilaan rakennetaan kokonaan uusi näyttely, ja vasta sen jälkeen pienoismalli pääsee tänne takaisin.

– Siihen menee ehkä kaksi tai kolme vuotta. Tarkkaa tietoa ei ole, kertoo Etelä-Karjalan museon amanuenssi Reija Eeva.

Pienoismallin purkutyö on teoksen ainutlaatuisuuden ja ison kokonsa takia tehtävä äärimmäisen varovasti.

Aito hetki 30.9.1939

Vaikka Viipurin pienoismalli on nimensä mukaan pienoismalli, on sillä siitä huolimatta kokoa liki 30 neliömetriä.

Viipurin keskustaa esittelevä osa on pituudeltaan yli 6 metriä ja leveydeltäänkin yli 3 metriä. Vieressä oleva esikaupunki Papulan pienoismalli on kooltaan 3 metriä x 2 metriä.

Pyöreä torni ja ihmiset torilla näkyvät aidosti myös pienoismallissa. Kare Lehtonen / Yle

Pienoismalli kuvaa tarkkaa hetkeä 2.9.1939 kello 10.30. Elettiin siis aikaa, jolloin talvisodan alkaminen oli lähellä.

– Tuolloin 2.9.1939 Puolustusvoimat ilmakuvasi Viipurin. Siksi pienoismallissa näkyvät myös talot, jotka ovat vasta rakenteilla, kertoo Etelä-Karjalan museon amanuenssi Reija Eeva.

Pienoismallissa näkyy ihmisiä kävelemässä juuri oikeana hetkenä. Raitiovaunut, junat ja laivat ovat täsmällisissä paikoissaan.

– Tämä on hyvin tarkka kuvaus siitä hetkestä, kertoo amanuenssi Reija Eeva.

35 vuotta samalla paikalla

Viipurin pienoismalli valmistui vuonna 1985 ja on siitä lähtien ollut samalla paikallaan. Jo pienoismallin saapuminen museoon 35 vuotta sitten oli suuri tapaus, josta uutisoitiin laajasti.

Sen jälkeen pienoismallia on käynyt ihailemassa valtava määrä ihmisiä. Se on ollut muistojen hetki niille, jotka Viipurin ovat ennen sotia kokeneet. Toisaalta se aidosti ilmentää Viipuria myös niille, jotka eivät ole kaupungissa koskaan käyneet. Lisäksi se on omanlaisensa taideteos.

LInnasalmessa, Viipurin linnan kupeessa ovat samat laivat kuin 2.9.1939 kello 10.30. Kare Lehtonen / Yle

Lappeenranta on osoittautunut luontevaksi paikaksi pienoismallille, sillä kaupungista on Venäjän puolelle Viipuriin matkaa vain reilut 60 kilometriä. Normaaliaikana Viipurista kävisi turisteja Lappeenrannassa sadoittain joka päivä. Myös lappeenrantalaiset vierailevat ahkerasti Viipurissa.

Pienoismallin purkaminen alkoi maanantaina, jolloin virtiinistä lähti Patterinmäen kaupunginosa. Purkaminen tapahtuu varovasti yksi aluslaatta kerrallaan.

Amanuenssi Reija Eeva kertoo, että pienoismallissa on paljon hauraita yksityiskohtia, joiden kanssa pitää olla äärettömän varovainen.

– Esimerkiksi puissa on käytetty jäkälää. Ne ovat helposti rikkoontuvia.

Imurilla kuntoon

Viipurin pienoismallin pohjana ovat aluslaatat, joiden päälle teos on tehty. Useissa saumakohdissa on vesistöä, jotka on maalattu sinertäväksi.

– Ne saumat ovat kiinni toisissaan. Niitä kohtia on jouduttu teräaseella avittamaan, että saadaan osat irti toisistaan, kertoo amanuenssi Reija Eeva.

Kuvassa näkyy, miten osa pienoismallista on jo otettu osa pois paikoiltaan. Kare Lehtonen / Yle

Papulan kaupunginosa on jo kokonaan varastossa. Hiljalleen loputkin aluslaatat laskeutuvat alas vitriinistä.

Varastoinnin aikana Viipurin pienoismalli pääsee huoltoon. Vitriinissä ollessaan se ei ole vaurioita saanut, joten kevyt pesu riittää.

– Se imuroidaan ja kevyesti sudilla puhdistetaan. Se perusteellisempaa ei tarvitse tehdä.

Amanuenssi Reija Eeva vakuuttaa, että Viipurin pienoismalli palaa sijoilleen. Remontin aikataulu on vielä epävarma, joten tällä hetkellä pienoismallin ystävät joutuvat tyytymään siihen arvioon, että sitä pääsee katsomaan seuraavan kerran aikaisintaan vuonna 2022.

