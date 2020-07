Korona karkotti ulkomaiset vaihto-opiskelijat ja toi asuntojonoon lisää kotimaisia hakijoita – uudelle opiskelijalle soluasunto on "menneen talven lumia"

Tamperelainen Ada Vänninen aloittaa syksyllä kauppatieteiden opinnot, ja oma opiskelijayksiö on jo tiedossa. Kaikille opiskelijoille omaa yksiötä ei riitä, mutta toisaalta kukaan ei jää myöskään taivasalle. Soluasuntoja on tarjolla enemmän kuin mitä niillä on kysyntää. Mauri Tikkamäki / Yle