Muut isot turnaukset peruttiin, mutta Helsinki Cup päätti toisin – Näin alkoi tämän vuoden Euroopan suurin jalkapalloturnaus

Haastattelussa on Helsinki Cupin toimitusjohtaja Kirsi Kavanne sekä pelaajia, toimittajana Nina Svahn.

Turnauksessa pelataan 3 500 ottelua 15:llä eri kenttäalueella. Mukana on 1 113 joukkuetta ja noin 16 000 vuosina 2002–2013-syntynyttä pelaajaa.

Tänä vuonna Euroopan suurin nuorten jalkapalloturnaus Helsinki Cup käynnistyy tänään maanantaina poikkeusjärjestelyin. Aiempien vuosien Euroopan suurimmat junioreiden jalkapalloturnaukset, kuten Norway Cup Norjassa ja Gothia Cup Ruotsissa, on peruttu tältä vuodelta.

Lähetyksessä seurasimme avajaispäivän tunnelmia. Haastattelussa on Helsinki Cupin toimitusjohtaja Kirsi Kavanne sekä pelaajia, toimittajana oli Nina Svahn.

Normaalisti turnauksessa on mukana ulkomaalaisia joukkueita, nyt se pelataan puhtaasti kotimaisten joukkueiden kesken. Pelaajat olivat itse tyytyväisiä siihen, ettei turnausta peruttu.

– Aika huonosti ois mennyt, jos tätä ei olisi järjestetty, Pallo-Pojat Junioreissa pelaava Espen toteaa.

Pelikaveri Valtteri toteaa, ettei hyvässä pelissä ei ole välttämättä paljon maaleja.

– Tärkein on, että on hauskaa.

Turnauksen järjestäminen vaatii tänä vuonna erikoisjärjestelyitä ja koronaohjeistusta.

– Esimerkiksi kun joukkue menee kentälle ja tulee pois sieltä, kädet on desinfioitava. Pallokin desifioidaan. Turvaväleistä muistutetaan, samoin kuin yskimisestä hihaan. Mukana on vain 9 majoittuvaa joukkuetta, eikä koulumajoitusta ole laisinkaan. Kuten ei ole avajaisia eikä discoa, sanoo Helsinki Cupin toimitusjohtaja Kirsi Kavanne.

Turnauspäällikkö Lotta Peitsi kertoo, että viime vuoden datan perusteella turnausohjelma suunniteltiin niin, etteivät joukkueet esimerkiksi vietä kentällä koko päivää.

– Joukkue pelaa pelin, pitää pelin mittaisen tauon ja pelaa toisen pelin – ja lähtee pois. Pelit ovat siis samalla alueella.

Myös otteluita seuraavalle yleisölle on omat ohjeensa.

Helsinki Cupin hallitus päätti toukokuun lopulla, että turnaus järjestetään. Hallitus kävi keskusteluita asiasta sekä Helsingin kaupungin että terveysviranomaisten kanssa.

– Saimme mahdollisuuden tuoda liikunnan iloa lapsille tämän kevään jälkeen. Kaikki tämä on vaatinut tässä tilanteessa työtä, kärsivällisyyttä ja euroja, Kavanne sanoo.

Lauantaihin saakka kestävässä turnauksessa pelataan kaikkiaan noin 3 500 ottelua 15:llä eri kenttäalueella. Mukana on 1 113 joukkuetta, joissa pelaa noin 16 000 vuosina 2002–2013-syntynyttä pelaajaa. Tyttöjoukkueita on tänä vuonna mukana ennätysmäärä (siirryt toiseen palveluun) (Helsinki Cup). Ottelut pelataan EM-kisapalloilla. Kyseessä on 45. kerta kun Helsinki Cup järjestetään.

Elävä Arkisto: 20. Helsinki Cup puolivälissä vuonna 1995.

Lue ja katso myös:

Ylen aamu: Helsinki Cup kokoaa jalkapallojuniorit yhteen

Elävä Arkisto: Helsinki Cup kautta aikain