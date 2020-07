Oulun pyöräteiden kylttejä joutuu katselemaan hetken tarkemmin, että ne hahmottuvat – lähetä meille kuva kyltistä, jota sinä et ymmärrä

Oulun polkupyöräilijät ry:n puheenjohtaja Otto Simola kehuu, että pyöräteiden uusittu sininen viitoitus on todella hyvä ja selkeä. Kylttejä on myös sopivan paljon ja pääreittinumerointi on hyvä sen jatkuvuuden kannalta, sillä numerointia seuraamalla pääsee paikasta toiseen helposti. Kartat ovat Simolan mukaan kuitenkin aika pieniä ja epäselviä. Sipe Myllyniemi / Yle