Alaikäisiin kohdistuneista seksuaalirikoksista epäilty otettiin kiinni Helsingissä – poliisi selvittää, onko tapauksia lisää Kannelmäen ympäristössä

Helsingin poliisi on ottanut kiinni 34-vuotiaan miehen epäiltynä alaikäisiin tyttöihin kohdistuneista seksuaalirikoksista. Poliisin tiedotteessa kerrotaan, että epäillyt rikokset ovat tapahtuneet Helsingin Kannelmäen ympäristössä ja poliisi on saanut useita ilmoituksia kuluvan vuoden ja viime syksyn aikana.

Poliisi tutkii parhaillaan neljää tekoa (siirryt toiseen palveluun), joiden rikosnimikkeenä on lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö tai sen yritys.

Poliisi pyytää Kannelmäen ja sen lähialueen asukkailta yhteydenottoa, mikäli tiedossa on lisää vastaavia tapauksia. Poliisin pyrkii selvittämään, onko mies syyllistynyt muihin vastaaviin tekoihin, jotka eivät vielä ole poliisin tiedossa. Lisätiedot ovat poliisin mukaan tärkeitä jo tiedossa olevien tapausten selvittämisessä, mutta myös uusien tapausten ehkäisemiseksi.

Poliisi toivoo yhteydenottoa mahdollisilta ahdistelun tai vastaavan kohteeksi joutuneilta tai esimerkiksi alaikäisten lasten vanhemmilta, jos lapsi on ollut tekemisissä kyseisen miehen kanssa. Poliisi pyytää yhteydenottoja sähköpostitse osoitteeseen seksuaalirikokset.helsinki@poliisi.fi (siirryt toiseen palveluun).

Miehen epäillään häirinneen ja ahdistelleen alaikäisiä tyttöjä sekä aikuisia naisia viime syksyn ja kuluvan vuoden aikana. Mies on yrittänyt ottaa kontaktia satunnaisten vastaantulijoiden kanssa. Motiivina on mitä ilmeisimmin ollut pyrkimys seksuaaliseen kontaktiin. Mies on joissakin tapauksissa kosketellut, halannut tai esimerkiksi videoinut tyttöjä.

Rikoksista epäilty on pienikokoinen mies, jolla on tuuhea musta tukka ja tuuhea musta parta. Hän on yrittänyt keskustella uhrien kanssa huonolla suomen ja englannin kielellä. Mies on ulkomaalaistaustainen ja kotoisin Lähi-idän alueelta. Koska kyse on vasta rikosepäilyistä, poliisi ei julkaise tarkempia tietoja rikoksesta epäillystä.

Rikoksista epäiltyä tullaan esittämään vangittavaksi.