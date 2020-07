Psykoterapeutti opettaa pelikanavalla, kuinka lievittää ahdistusta – Ville Merinen tavoittaa yleisön uusin keinoin

Ville Merinen on tehnyt kotinsa pienestä huoneesta Twitch-terapeutin vastaanoton.

Psykoterapeutti Ville Merinen haluaa madaltaa kynnystä hakeutua mielenterveyspalveluiden äärelle. Hänen Twitch-kanavansa on paikka, jossa saa puhua.

Moro terapeutti, sain estettyä jo yhden ihmisen paniikkikohtauksen sun opettamalla kieli kitalakeen -metodilla. Kannatti olla paikalla kuuntelemassa.

Viestin on lähettänyt Ville Meriselle hänen katsojansa.

Merinen on antanut suorassa lähetyksessä vinkin, jolla voi helpottaa ahdistusta. Hän pitää etenkin pelistriimeihin erikoistuneella Twitch-alustalla Terapeutti-nimistä kanavaa.

Merinen on luonut läheisen yhteyden katsojiinsa ja tunnistaa suuren osan chatissa kommentoivista nimimerkeistä. Hän haluaa myös keksiä hauskoja tapoja kiittää hänen tilaajiaan, eli katsojia, jotka maksavat kuukausittain hänen kanavansa Twitch-tilauksesta. Hilma Toivonen / Yle

Twitchille on ominaista striimaajan ja katsojien välinen kommunikointi chatin välityksellä.

Merinen keskustelee katsojiensa kanssa mielenterveysasioista. Päätarkoituksena on kannustaa ihmisiä hakeutumaan mielenterveyspalveluiden äärelle sekä antaa vinkkejä mielenterveyden ylläpitämiseen.

– Jos ahdistaa paljon, pistä kieli kitalakeen, sulje silmät ja laske hengityksiä, Merinen neuvoo lähetyksestä napatussa klipissä.

Merinen ei ole mikä tahansa striimaava keittiöpsykologi. Hän toimii päivätyökseen psykoterapeuttina.

Terapeutin mielenterveysaiheiset striimit tapahtuvat Merisen kotona. Perhe on sopeutunut Merisen striimaamiseen ja katsojatkin tunnistavat toisinaan lähetykseen ilmestyvät vaimon ja tyttären. Hilma Toivonen / Yle

Hän korostaa, että lähetykset eivät ole terapiasessioita.

– Kanavani on paikka, jossa voi hyväksytysti kertoa huolensa. Minä voin kuunnella, rohkaista ja antaa näkökulmia. Striimissä monet huomaavat, että muilla on ihan samoja juttuja mielessään.

– Koitan vähän tuuppia, että ihmiset rohkaistuisivat laittamaan itsensä kuntoon, Merinen sanoo.

Mielenterveys kiinnosti enemmän kuin tähtiartisti

Ajatus Twitch-kanavan perustamisesta ja striimaamisen aloittamisesta kyti Merisen mielessä pari vuotta.

Asunto, jossa Merinen vaimonsa ja tyttärensä kanssa aiemmin asui, oli liian pieni striimaamiseen. Muutto suurempaan kotiin Pirkkalassa ratkaisi tilaongelman.

Silti Merinen vitkutteli aloittamisen kanssa.

Sitten tuli korona.

Striimeissään Merinen haluaa luoda turvallisen tilan, jossa katsojat jakavat nimimerkin takaa henkilökohtaisia ja vaikeitakin tarinoitaan. Hilma Toivonen / Yle

Merinen joutui tekemään työtänsä kotoaan ja huomasi, että nyt hänellä on hyvä tila striimien tekemiseen.

– Etätöitä tehdessä tajusin, että tämähän toimii loistavasti näinkin. Yksi yö heräsin neljältä ja päätin, että nyt pistän sen kanavan pystyyn, Merinen kertoo

Merinen laittoi viestiä Andypyrolle eli Anssi Huoviselle, joka on yksi Suomen tunnetuimmista Twitch-striimaajista. Terapeutti ehdotti, että he tekisivät yhdessä Huovisen kanavalla lähetyksen.

Muutama lähetys, jossa käytiin läpi Huovisen elämää, keräsivät tuhansia katsojia. Merinen tajusi, että mielenterveysasiat kiinnostivat katsojia.

Lapsena Merinen haaveili astronautin ammatista, mutta ihmismieli oli kuitenkin asia, joka lopulta kiehtoi häntä eniten. Merisen mielestä avaruudessa ja ihmisen mielessä on paljon yhteistä. Hilma Toivonen / Yle

Samaan aikaan toisella suomalaisella Twitch-striimaajalla oli vieraanaan VilleGalle. Merisen ja Huovisen lähetys keräsi kuitenkin enemmän katsojia.

– Silloin tajusin, että tästä tulee tosi iso juttu.

Ville Merisen lista mielenterveyden ylläpitämiseen

Elämänhallinta. Hanki itsellesi rutiineja, joita noudattaa. Pidä yllä ihmissuhteita. Myös nettikaveriin voi olla ihan oikea ihmissuhde. Harrasta liikuntaa. Monelle jo säännöllinen lenkkeily riittää kohottamaan yleistä mielialaa. Jos näilläkään olosi ei helpotu, hae apua. Älä jää miettimään sitä kahta kertaa, sinulla ei ole mitään hävittävää.

Yleisö osallistuu ahkerasti – ja terapeutti vastaa

Myös Merisen oma kanava sai hyvän alun. Lähetykset ovat keränneet toistuvasti mukavasti katsojia. Katsojamäärät vaihtelevat vuorokauden riippuen, mutta Merisen striimeissä on ollut viime aikoina tasaisesti 200–500 samanaikaista katsojaa. Yhden striimin aikana lähetystä käy katsomassa tuhansia erillisiä katsojia. Kanavalla pidetään viikon aikana teemailtoja, joissa puhutaan ennakkoon sovitusta aiheesta.

Teemoja ovat olleet esimerkiksi masennus, yksinäisyys ja syrjäytyminen sekä tuoreimpana alkoholistiperheessä kasvaminen.

Koko Merisen perhe harrastaa aktiivisesti liikuntaa. Yhdessä vaimonsa Elinan kanssa he juoksevat säännöllisesti pitkiä lenkkejä, ja harjoittelevat maratoonia varten. Hilma Toivonen / Yle

Striimien aikana katsojat laittavat nimimerkeillä viestejä chattiin, jota Merinen lukee.

Viesteissä katsojat kertovat omia kokemuksiaan ja näkemyksiään aiheesta. Mukana on henkilökohtaisia ja traagisiakin tarinoita ja kokemuksia. Terapeutti pyrkii vastaamaan kaikkiin viesteihin.

– Ennen kuin olin tehnyt yhtään mitään lähetyksiä, mietin pari päivää kuumeisesti, mikä se minun ydinajatukseni olisi tässä hommassa. Mietin, mitä voisin tarjota. Kirjoitin ylös sanan kohtaaminen, Merinen sanoo.

Kohtaaminen tarkoittaa Meriselle sitä, että hän haluaa aidosti kohdata jokaisen katsojan ja kommentoijan. Hän lukee heidän viestinsä ja osoittaa tukensa ja ymmärtää.

Merinen kertoo juttelevansa Twitchissä ihmisille Villenä, joka on ammatiltaan psykoterapeutti, puoliso ja perheenisä. Hän haluaa näyttää, että terapeutitkin ovat tavallisia ihmisiä.

Merinen kertoo, että lapsen syntymän mukanaan tuoma vastuu ohjasi myös ammatinvalinnassa. Helmi Merinen on tullut tutuksi myös katsojille. Hilma Toivonen / Yle

Merinen on rauhallinen persoona ja hänen Twitch-striimeissään huokuu rauhallinen ja positiivinen tunnelma. Moni katsoja onkin kysynyt, että hermostuuko Terapeutti itse ikinä ja onko hän koskaan ollut terapian tarpeessa.

– Olen ollut terapiassa jo koulutuksenikin puolesta. Kenellekään ei tekisi pahaa silloin tällöin käydä juttelemassa ammattilaisen kanssa.

– Minä haluan, että ihmiset olisivat avoimempia mielenterveysasioissa. Tällä hommalla voin näyttää, että terapeutitkin on ihan tavallisia ihmisiä. Samalla tavalla meidänkin kotoa riitelyn äänet kuuluu, Merinen naurahtaa.

Katsojatkin ovat mieltyneet Merisen rauhalliseen ääneen. Chatissa lentääkin toistuvasti kommentteja Merisen “hunajaisesta äänestä”.

Nettistriimissä voi luoda luottamussuhteen

Meriselle on tärkeää pitää kiinni konseptistaan ja aikatauluistaan. Hän tekee sisältöä, jota hänen katsojansa häneltä odottavat.

Kanavalla on lämminhenkisiä aamukahvituokioita, teemailtoja ja lenkkeilylähetyksiä. Toisinaan kamera voi lähteä mukaan myös reissuun. Raja menee kosteissa illanvietoissa ja videopelien pelaamisessa. Ne eivät kuulu konseptiin.

– Jos tekisin jotain sellaista, se rajaisi heti katsojia pois. Terapia-aiheet ja mielen asiat ovat siitä ihmeellisiä, että ne sopivat kaikille, Merinen sanoo.

Terapeutti pitää liikuntaa tärkeänä osana mielentervettä ja kannustaakin katsojiaan liikkumaan. Hilma Toivonen / Yle

Lähetykset keräävät kaikenikäisiä katsojia.

Merinen ilmoittaa ajoissa aikataulun, milloin striimejä tulee. Hän pitää myös tiukasti kiinni, että aikataulut pitävät. On tärkeää, että katsojat voivat luottaa häneen.

Ajatus on psykoterapiatyöstä, jossa säntillisyys on tärkeää, jotta asiakkaan ja terapeutin välille voi muodostua kestävä luottamussuhde.

Kun kysyn Meriseltä, mikä on Twitch-striimaamisessa kaikkein parasta, hän miettii hetken ennen kuin vastaa. Kasvoille nousee leveä hymy.

– Se kun kuulee, että on voinut olla avuksi. On ihan mahtavaa kuulla, että joku on rohkaistunut striimien takia hakemaan apua.

Striimaamisesta on tullut Meriselle osa arkea. Katsojat kulkevat toisinaan mukana kodin ulkopuolellakin, kun Merinen striimaa puhelimellaan. Hilma Toivonen / Yle

Merinen on ylpeä yhteisöstä, jonka hän on onnistunut luomaan. Striimiä seuratessa voi huomata, kuinka katsojatkin tukevat toisiaan ja jakavat kokemuksia keskenään.

Salaa Merinen haaveilee hänen kanavansa kasvavan joku päivä niin isoksi, että hän voisi vähentää päivätöitään ja keskittyä auttamaan ihmisiä striimiensä välityksellä.

– Olisihan se hienoa tehdä tätä ajan kanssa, että saisi sisällöstä mahdollisimman laadukasta ja sitä kautta autettua monia.