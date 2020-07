Poliisin ylinopeusvalvonta tökkii pahasti – tuhansia liikennevirhemaksuja lähetetty väärillä aikatiedoilla ja valtaosa käryistä jumissa tietojärjestelmissä

Poliisin tolppakamerat toimivat normaalisti, mutta ylinopeuksien käsittelyyn käyttöönotettu uusi tietojärjestelmä on tökkinyt pahasti viime viikkoina.

Poliisin tolppakamerat toimivat normaalisti, mutta ylinopeuksien käsittelyyn käyttöönotettu uusi tietojärjestelmä on tökkinyt pahasti viime viikkoina. Petteri Bülow / Yle

Tolppakameroiden välähdyskynnystä on väliaikaisesti nostettu niin, etteivät ne välähdä pienistä ylinopeuksista ollenkaan.

Poliisin uusi liikennevirhemaksun käsittelyyn tarkoitettu tietojärjestelmä on lähtenyt toimimaan pahasti kangerrellen automaattisen nopeusvalvonnan osalta.

Ongelmien takia poliisi on pystynyt lähettämään vain pienen murto-osan kesäkuun ylinopeuskäryjen liikennevirhemaksuista autoilijoille ja nekin sisältävät väärän kellonajan ylinopeuden tapahtuma-ajasta.

– Ajoneuvokohtaisia liikennevirhemaksuja on pystytty lähettämään 4 000 kappaletta ja niissä kaikissa on väärä kellonaika. Maksulappuun kirjattu aika on kolme tuntia taaksepäin oikeasta ylinopeuden tapahtuma-ajasta ja se ei ole yhtään hyvä juttu. Saimme tästä tiedon eilen, kertoo poliisitarkastaja Heikki Ihalainen poliisihallituksesta.

Ihalaisen mukaan väärä kellonaika ei vapauta kuitenkaan maksusta.

Valtio häviää rahaa

Ihalaisen mukaan järjestelmässä on ilmennyt muitakin ongelmia koko kesäkuussa alkaneen käytön aikana ja sen takia iso osa ylinopeuksista on jumissa järjestelmissä ja odottaa käsittelyä, kunnes ongelma saadaan ratkaistua.

Normaalisti tolppakamerat kirjaavat ylinopeuskäryjä 40 000–50 000 kappaletta kuukaudessa. Niistä huomautuksia on puolet ja toinen puoli keventää lompakkoa. Eli jos järjestelmä olisi toiminut normaalisti, kesäkuulta olisi lähtenyt noin 20 000 liikennevirhemaksua, nyt niitä on lähtenyt 4 000 kappaletta.

– Valtiohan tässä rahaa häviää, Ihalainen sanoo, muttei suostu arvioimaan paljonko.

– Ikävä tilanne, mutta tavallaan osasimme odottaakin hankaluuksia.

Uusi järjestelmä käyttöön "muotopuolena"

Ihalaisen mukaan vaikeudet johtuvat siitä, että uusi tietojärjestelmä jouduttiin ottamaan käyttöön "hirveällä kiireellä muotopuolena", eli keskeneräisenä heti kesäkuun alusta, kun uusi tieliikennelaki tuli voimaan ja sen mukana uusi liikennevirhemaksu.

– Me pyysimme myöhennystä, mutta ei saatu. Niinpä se lähti toimimaan tökkien, kun ei ehditty juuri testaamaan ja käyttöönotto tehtiin melkein ilman rahaa, vaikka meille oli luvattu siihen 3–4 miljoonaa euroa.

Nyt järjestelmää yritetään korjata ja samanaikaisesti tolppakameroiden välähdyskynnystä on nostettu niin, etteivät ne välähdä huomautuksen arvoisista, pienistä ylinopeuksista ollenkaan.

– Ettei järjestelmä kuumene niiden takia liikaa, Ihalainen perustelee.

Ihalainen toivoo, että viat saadaan korjattua nopeasti, mutta ei lähde lupaamaan ongelmien poistumispäivää.

– Mitään ylinopeuksia ei jää käsittelemättä. Järjestelmä on vain tukossa, kunnes virheet saadaan korjattua.

Ihalaisen mukaan poliisin nettisivuille ilmestyy maanantaina yleistiedoksianto, jossa tähän asiaan voi perehtyä. Se löytyy tuolloin nettiosoitteesta: https://www.poliisi.fi/helsinki/yleistiedoksiannot (siirryt toiseen palveluun).

Lue myös:

Ylinopeushuomautusten massalähetykset loppuvat – maksettavat käryt kaksinkertaistuvat puoleen miljoonaan

Liikennevirhemaksu korvaa rikesakon kesäkuun alusta – Katso tästä, mikä liikennesääntöjen rikkomisessa muuttuu

Poliisin uudet nopeuskamerat osoittivat heti tehonsa: nopeudet pienenivät ja onnettomuudet vähenivät