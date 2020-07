Vauvakäyrät ovat kääntyneet vihdoin nousuun – tutkimusprofessorin mukaan noususuunta on helpompi ymmärtää kuin pitkään jatkunut syntyvyyden lasku

Jo kaksi tilastoa alkuvuodesta todistavat, että Suomeen syntyy pitkän tauon jälkeen aiempaa enemmän vauvoja.

Tilastokeskuksen ennakkotietojen (siirryt toiseen palveluun) mukaan tammi–toukokuun aikana syntyi 19 027 lasta eli 609 lasta enemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2019.

Kuntaliiton sairaanhoitopiireistä keräämien tietojen mukaan tammi–huhtikuussa synnytyksiä oli 1,9 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Kasvuluvuissa on suuria heittoja puoleen ja toiseen: Kainuussa kasvua on 18,5 prosenttia, mutta Varsinais-Suomessa miinusta 20,9 prosenttia. Suurimmassa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä kasvua on 6,7 prosenttia.

Väestöliiton tutkimuslaitoksen johtaja, tutkimusprofessori ja väestöpoliittista selvitystä parhaillaan tekevä Anna Rotkirch pitää suunnanmuutosta selvänä.

– Suomen syntyvyyden lasku oli jatkuva ihan kuukausitasolla kymmenen vuotta. Nyt tuli pieni käänne. Yllättävää on, että se tuli vasta nyt. Pitkä lasku on ollut hyvin odottamaton. Oli odotettavissa, että se kyllä joskus loppuu. Käännös oli nyt hyvin selvä, eli se oli satoja enemmän eikä kymmeniä.

Rotkirch muistuttaa, että olemme edelleen hyvin alhaisen syntyvyyden maa. Maailmassa on noin 15 maata, joissa on näin alhainen kokonaishedelmällisyys.

Ovatko kolmekymppiset aiempaa halukkaampia saamaan esikoisia?

Syntyvyyttä seurataan Rotkirchin mukaan mielummin vuositilastoista kuin kuukausittain kuin pörssikursseja – ne kun saattavat sahata samalla tavoin. Jotain voi jo kuitenkin päätellä.

– Eniten vauvoja syntyy 29–31-vuotiaille. Oletettavasti siellä on aika paljon esikoisia. Se on tyypillisin äidiksituloikä. Syntyvyyden laskusta kolme neljäsosaa on johtunut siitä, että esikoisia syntyy vähemmän.

– Tämä saattaa kieliä siitä, että taloudessa menee paremmin. Tästä on myös puhuttu julkisuudessa paljon, joten nykyiset kolmekymppiset ovat halukkaampia saamaan esikoisia kuin vaikka viisi vuotta sitten. Tiedämme kuitenkin liian vähän syistä. Nousua on myös nyt jaikissa 25 vuotta vanhemmissa ikäryhmissä, Rotkich sanoo.

Rotkirchin mukaan on helpompi ymmärtää, miksi syntyvyys nousee kuin miksi se laski.

– Suomi on hyvä maa perheellistyä ja onnellinen kansa, ja onhan taloudessakin mennyt paremmin kuin aiempina vuosina.

Ja joskus jokin yksittäinenkin tapaus voi vaikuttaa. Rotkirch muistelee, että ajanjaksolle osui joku suurehko urheilutapahtuma.

Suomi voitti kolmannen kultansa miesten jääkiekon MM-kisoissa Slovakiassa viime vuoden toukokuussa. Siitä tuli kuluneeksi yhdeksän kuukautta viime helmikuussa.

