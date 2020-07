Entinen presidenttiehdokas Hillary Clinton suomii Trumpin koronapolitiikkaa – "Olisin pystynyt parempaan"

Vuoden 2016 presidentinvaalit Donald Trumpille hävinnyt Hillary Clinton arvostelee istuvan presidentin koronaviruksen torjuntatoimia Hollywood Reporter -lehden podcast-lähetyksessä (siirryt toiseen palveluun).

Clinton kertoo olevansa varma siitä, että presidenttinä hän olisi tehnyt parempaa työtä.

– Emme olisi pystyneet pysäyttämään pandemiaa rajoillemme kuten Trump alussa väitti, mutta olisimme varmasti pystyneet tekemään parempaa työtä ihmishenkien pelastamiseksi, entinen ulkoministeri ja senaattori kommentoi.

Clintonin mukaan koronaviruksesta Yhdysvalloille seuranneet raskaat taloudelliset vahingot eivät olleet nykyisessä vakavuudessaan väistämättömiä.

– Tiedän, että olisin pystynyt (Trumpia) parempaan, Clinton sanoo.

Clinton kertoo myös uskovansa, että voittaisi tällä kertaa Trumpin, jos olisi ehdolla. Entinen ehdokas vakuutti kuitenkin, ettei aio enää koskaan ryhtyä presidenttikisaan.

Ennakoi likaista vaalikamppailua

Clinton ennakoi, että republikaanit tekevät kaikkensa pitääkseen äänestysprosentin matalana marraskuun presidentinvaaleissa.

– He tietävät, että jos suuri osa äänestäjistä tulee vaaliuurnille, he häviävät. Vaaliprosessista käydään monia tappeluita ennen marraskuuta. Siksi kaikkien kynnelle kykenevien on äänestettävä, Clinton sanoo.

Marraskuun presidentinvaaleissa republikaanien istuvan presidentin Trumpin haastaa demokraattien Joe Biden, joka oli varapresidentti samassa Barack Obaman hallinnossa, jossa Hillary Clinton palveli ulkoministerinä.

Vuoden 2016 vaaleissa Clinton voitti valtakunnallisesti enemmän äänestäjiä puolelleen, mutta Yhdysvaltain valitsijamiesjärjestelmän vuoksi Trump voitti vaalit.