Trumpin pojan tyttöystävällä koronatartunta

Kimberly Guilfoyle on jo kolmas presidentin lähipiiriin kuuluva, jolla on todettu koronatartunta.

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin esikoispojan tyttöystävällä on todettu koronavirustartunta, kertovat useat yhdysvaltalaismediat.

Donald Trump Juniorin tyttöystävällä, presidentin uudelleenvalintakampanjan varainkerääjänä työskentelevällä Kimberly Guilfoylella todettiin koronatartunta hieman ennen presidentin itsenäisyyspäivän puhetta Mount Rushmorella, kertoo The New York Times (siirryt toiseen palveluun).

Guilfoyle oli matkustanut Etelä-Dakotaan puhetta varten, mutta eri kulkuvälineellä kuin presidentti Trump. Virustartunta huomattiin rutiinitarkastuksessa, joita tehdään Trumpin lähipiiriin kuuluville.

Guilfoyle on jo kolmas Trumpin lähipiiriläinen, jolla on todettu koronatartunta. Toukokuussa tartunta todettiin Trumpin henkilökohtaisella miespalvelijalla sekä varapresidentti Mike Pencen lehdistösihteerillä.

Ikänsä puolesta presidentti kuuluu riskiryhmään. Valkoisen talon mukaan hänelle tehdään koronavirustestejä päivittäin.

Trump on useaan otteeseen tehnyt selväksi, että hänestä maskien käyttäminen on turhaa, ja hän on kieltäytynyt käyttämään sellaista julkisesti. Viime torstaina hän kuitenkin totesi yllättäen haastattelussa (siirryt toiseen palveluun) olevansa "maskien puolesta", eikä hänelle olisi ongelma sellaista käyttää.

Donald Trump Jr. sai koronatestistä puhtaat paperit, mutta tyttöystävänsä tilanteen vuoksi hänen kerrotaan karantenoineen itsensä varmuuden vuoksi. Guilfoylen sanotaan olevan oireeton.

