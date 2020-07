Metsät ovat nyt täynnä amatööritelttailijoita – vältä nämä virheet, kun mietit teltan paikkaa

Telttailu on niin suosittua, että alan liikkeet myyvät jo ei-oota.

Telttailu on niin suosittua, että alan liikkeet myyvät jo ei-oota. Petri Aaltonen / Yle

Retkeilyvälineiden kauppa käy kuumana. On syytä kerrata telttailun perussäännöt.

Edellisestä telttaretkestä on jo aikaa.

Elettiin kesää 1988, kun suvun miesten kesken ahtauduttiin klassiseen kahden hengen kupolitelttaan.

Kokemus oli ilmeisen voimakas, sillä vasta koronarajoitukset saivat suuntaamaan retkeilyyn erikoistuneeseen liikkeeseen.

Tarkoitus olisi lähteä pyöräretkelle ja viettää ainakin pari yötä teltassa. Pelisäännöt ovat kuitenkin hieman ruosteessa.

Telttailu on jokamiehenoikeus

Telttailu on luonnossa liikkumista. Ehkä ympäristöministeriössä tiedetään, miten telttailla oikeaoppisesti?

– Telttailu on jokamiehenoikeus ja näiden oikeuksien tulkinta on meidän vastuullamme, vahvistaa ympäristöneuvos Markus Tarasti.

Telttailu on siis jokamiehenoikeus. Kuten sienestys ja marjastus.

Sitä ei siis voi kieltää vain sillä perusteella, että omistaa maa-alueen?

– Tilapäinen telttailu on lähtökohtaisesti sallittua, eikä kategorinen kielto onnistu. Tarvitaan perusteluja, Tarasti kertoo.

Kotirauha on yksi hyvä peruste. Jos pystyttäisin telttani jonkun pihalle, rikkoisin kotirauhaa.

Myös viljelyyn tai muuhun tuotantotoimintaan käytetty alue on telttailukiellossa.

Mutta entä piha-alueen lähellä oleva metsä?

– Jos etäisyyttä on riittävästi niin, ettei telttailusta aiheudu häiriötä tai haittaa kotirauhan suojaamalle alueelle, se on sallittua.

Mitään vähimmäisetäisyyden metrimäärää ympäristöneuvos Tarasti ei suostu antamaan.

Lakitermein "vähäistä suurempaa haittaa" telttailusta ei kuitenkaan saisi aiheutua. Kuulostaa hieman tulkinnanvaraiselta..

Lintujen pesintä saattaa estää yöpymisen saaressa. Petteri Bülow / Yle

Puistot ja uimarannat ovat rajatapauksia

Pyöräretkeni reitti kulkee saaristossa, kauniissa, mutta asutussa maalaismaisemassa.

Rannat ovat täynnä mökkejä eikä suojaisaa, riittävän etäällä olevaa poukamaa tahdo löytyä.

Kunnes eteen osuu yleinen uimaranta. Voisiko siinä yöpyä ja samalla huuhdella päivän hiet pois?

Ei ehkä sittenkään. Uimarannat ovat yleisiä virkistysalueita ja telttailu voidaan tulkita tuon perustoiminnan häiritsemiseksi. Sama periaate koskee puistoja.

Tosin taas jää tulkinnanvaraa.

– Puiston sijainnilla on merkitystä. On eri asia, aikooko telttailla Helsingin Esplanadilla vai jossain syrjäisessä puistossa. Oleellista on, aiheutuuko telttailusta haittaa puiston varsinaiselle käytölle, Markus Tarasti ohjeistaa.

Joskus kaupungit yrittävät ohjata telttailijat yhteen, omalle erityisalueelle.

Esimerkiksi Helsingin kaupungin nettisivuilta löytyy ohje (siirryt toiseen palveluun), jonka mukaan kaupungin omistamilla mailla saa leiriytyä vain varsinaisella telttailualueella.

Ohjetta tosin lievennetään heti seuraavassa lauseessa: ellei sellaista ole, on tilapäinen telttailu sallittua riittävän etäällä asumuksista.

– Jos kaupunki on lähtenyt rajoittamaan telttailua, taustalla voi olla halu ehkäistä järjestyshäiriöitä.

Tarasti kuitenkin muistuttaa jälleen, ettei kategorinen kielto ei päde, vaan tarvitaan perusteita.

– Se, että telttailijat ohjataan tietylle alueelle, saattaa myös johtaa siihen, että alue tulkitaan leirintäalueeksi. Leirintäalueelle puolestaan on erinäisiä säädöksiä ulkoilulaissa.

Kansallispuistoissa on omat sääntönsä telttailulle. Stefan Härus / Yle

Kansallispuistossa on omat sääntönsä

Ilta jo hämärtää, kun pysähdyn metsän reunaan, meren ääreen. Asutustakaan ei ole näköpiirissä. Täydellinen telttapaikka.

Vain tuo liikennemerkki mietityttää. Kansallispuisto.

– Luonnonsuojelualueilla, kuten kansallispuistoissa, jokamiehenoikeudet eivät sellaisenaan päde. Ratkaisevaa on, mitä kansallispuiston järjestyssäännöt sanovat telttailusta.

Ympäristöneuvos Markus Tarastin mukaan Etelä-Suomen kansallispuistoissa telttailusäännöt ovat usein tiukempia kuin pohjoisessa. Todennäköisesti matkani siis jatkuu.

Ja tuo tiirakin koukkailee siihen malliin, että sen pesä taitaa olla lähellä.

Tarasti muistuttaa, että kaikki linnut ovat pesintäaikaan rauhoitettuja. Teltan pystyttäminen tähän on siis kaksinkertaisesti kiellettyä.

Hieman mutkikkaalta telttapaikan löytyminen näin aloittelijan näkökulmasta tuntuu. En haluaisi olla häiriöksi, mutta ei kunnan tarjoama jalkapallokenttäkään kuulosta houkuttelevalta yöpaikalta.

Markus Tarasti yrittää lohduttaa, ettei telttailu lopultakaan aiheuta kuin satunnaisia kiistoja maanomistajan kanssa.

Ympäristöministeriö selvitytti (siirryt toiseen palveluun) jokamiehenoikeuksien kipukohtia runsas vuosikymmen sitten. Sekä retkeilijöiden että maanomistajien mielestä jokamiehenoikeudet toimivat hyvin. Vain yksi prosentti vastaajista oli toista mieltä.

Telttailuun liittyvistä lieveilmiöistä maanomistajat nostivat esille roskaamisen, luvattoman tulenteon sekä pitkäaikaisen leiriytymisen ja kulun liian läheltä asumuksia.

Ulkoilijat puolestaan pitivät ongelmana laittomia kieltotauluja ja esteitä, pysäköintiä ja metsätalouden haittoja reiteille.

Lue lisää:

Jokamiehenoikeudet (siirryt toiseen palveluun)

Kahvakuulat loppuivat, pyöriä myyty ennätysmäärä, telttasesonki alkoi aiemmin kuin koskaan

Kerro oma telttailukokemuksesi. Keskustelu on auki sunnuntaihin kello 23:een.