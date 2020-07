Pienvoimaloiden kauppa kasvaa rytisten – yhä useampi omakotiasuja tavoittelee säästöä sähkölaskuunsa

Oman sähkövoimalan tuotto on yleensä kannattavinta käyttää itse, esimerkiksi tien päällä.

Oman sähkövoimalan tuotto on yleensä kannattavinta käyttää itse, esimerkiksi tien päällä. Arttu Timonen / Yle

Sähköverkosta on vaikea päästä irti edes oman voimalan avulla.

Onko jokapojan haave asumisesta itsetuotetulla sähköllä lähempänä kuin koskaan?

Vastaus on on, ellei oteta huomioon marras-, joulu- ja tammikuuta.

Varsinkin omakotitaloihin myydään nyt kiihtyvään tahtiin niin sanottuja pienvoimaloita. Ne tuottavat aurinkoenergialla kesäaikaan niin paljon sähköä, että ylimääräisen voi myydä energiayhtiölle.

Pienvoimala tarkoittaa talon katolle asennettavia aurinkopaneeleja ja invertterilaitteistoa, jolla sähkö muunnetaan normaalia verkkovirtaa vastaavaksi.

Sähköä voi tuottaa itse muillakin tavoilla, mutta aurinko on ylivoimaisesti suosituin.

Oma voimala ja sähköauto sopivat yhteen

Espoossa asuva Petri Aho päätyi omaan aurinkovoimalaan tarkan harkinnan jälkeen keväällä. Päätökseen vaikuttivat talon sijainti, oma kulutus ja järjestelmän hinta.

Voimala maksoi asennuksineen seitsemän ja puoli tuhatta euroa. Se tuottaa vuodessa noin 6 500 kilowattituntia sähköä.

Keväällä hankittu sähköauto mukaan lukien, Ahoilla sähköä kuluu vuodessa vähän yli kaksinkertainen määrä voimalan tuottoon verrattuna. Rahoitusalalla työskentelevä Petri Aho laski, että järjestelmä maksaa itsensä kahdessatoista vuodessa.

Petri Aho sanoo harkitsevansa taloonsa jäähdytystä, koska kesällä oma sähköntuotanto riittäisi siihenkin. Arttu Timonen / Yle

Ehkä.

– Siinä on aika paljon epävarmuustekijöitä, esim. sähkön hinta. Paljonko siitä saa, ja mikä on oma kulutus milläkin hetkellä, Aho sanoo.

Kyse on siis pörssisähkön hinnasta. Ahot maksavat verkosta ostamastaan sähköstä pörssihinnan ja vastaavasti saavat saman hinnan sinne syöttämästään sähköstä. Tosin verkosta ostettuun sähköön tulevat päälle ainakin ALV, sähkövero ja siirtomaksut.

Pörssisähkön hinta voi kuitenkin vaihdella rajusti kellonajasta, vuodenajasta ja muista tekijöistä riippuen.

Jos siis pörssisähkö sattuisi jostain syystä olemaan kallista, Ahojen kannattaisi käyttää mahdollisimman vähän itse sähköä ja myydä oman voimalan sähkö kalliilla verkkoon.

Varsinkin kesäaikaan se on mahdollista.

– Viime viikolla pörssisähkön hinta nousi hetkellisesti aika korkeaksi. Silloin olisin voinut säästää omaa kulutusta ja myydä sähköä verkkoon.

Käytännössä oma pienvoimala on kuitenkin kannattavin kun sillä katetaan oma kulutus. Ahoilla kesäaikaan voimala riittää hyvin maalämpöpumpun kompressoriin, uima-altaan veden lämmittämiseen ja riittäisi vielä talon viilentämiseenkin.

Ahojen pienvoimalaan liittyy vielä yksi etu. Se on pihassa seisova sähköauto, joka sopii hyvin yhteen oman voimalan kanssa, koska voimalassa ei ole omaa akustoa.

Sähköauton akku voi olla merkittävä sähkövarasto muuhunkin käyttöön kuin ajamiseen. Arttu Timonen / Yle

Auton akkuihin pystyy varastoimaan suurin piirtein yhtä paljon sähköä kuin voimala vuorokaudessa tuottaa. Sähkön voi käyttää ajossa, mutta tulevaisuudessa yhdistelmästä voi olla muutakin hyötyä.

– Varmaan verkot kehittyy niin, että auton akku tai joku muu toimii kustannustehokkaana varastona ja sitten sitä tarpeen mukaan palautetaan käyttöön.

Isoissa rakennuksissa satoja paneeleita

Valtaosa pienvoimaloista asennetaan omakotitaloihin. Esimerkiksi Suomen suurimman sähkönsiirtoyhtiön Carunan verkossa on yli 7 800 aurinkovoimalaa, joista kaksi kolmesta on omakotitaloissa. Tyypillinen voimalakoko on 5 kW.

Pienvoimaloita asennetaan myös teollisuuslaitoksiin ja julkisiin rakennuksiin. Niiden teho on aivan eri luokkaa kuin omakotitaloissa.

Esimerkiksi Toivakan kunnassa havahduttiin siihen, että osa kunnan kiinteistöistä kuluttaa sähköä kesällä ja talvella lähes yhtä paljon. Ongelma päätettiin ratkaista asentamalla aluksi kahden koulukiinteistön katolle aurinkovoimalat.

– Kun takaisinmaksuaika on täynnä, sitten se tuottaa meille kesäisin puhtaasti säästöä, sanoo kunnan tekninen johtaja Jukka Paalanen.

Koulukeskuksen katolle asennettiin kesäkuussa 162 kappaletta 280 W:n paneelia.

– Omakotitaloihin ja vapaa-ajanasuntoihin asennetaan tyypillisesti 8 - 20 paneelia, mutta julkisissa kiinteistöissä ja teollisuuslaitoksissa puhutaan sadoista ja tuhansista paneeleista, sanoo Itä- ja Keski-Suomessa toimivan Lumme Energian tekninen myyntipäällikkö Sauli Kuparinen.

Sähköverkosta vaikea irtaantua

Energiaviraston (siirryt toiseen palveluun) kesäkuussa julkaiseman tilaston mukaan sähköverkkoon liitetyn aurinkosähkön tuotantokapasiteetti kasvoi viime vuonna lähes 65 prosenttia.

Sähkön pientuotanto on valtaosaltaan aurinkoenergiaa. Kaikkiaan pienvoimalat tuottavat vajaat kaksi prosenttia Suomen kaikesta sähköstä.

Miksi sitten kiinnostus omaan sähköntuotantoon lisääntyy? Ilmeisimmät syyt ovat halu pienentää sähkölaskua ja päästöjä.

Petri Ahokin listaa syiksi kannattavuuden ja ympäristön.

– Se on taloudellisesti kannattavaa kun ostin sähköauton. Lisäksi on mukava tuottaa sähköä hiilidioksidivapaasti.

Viime vuosina käynyt raju keskustelu sähkön siirtohinnoista on myös yksi syy.

Jukka Heinonen saa noin kolmen tuhannen euron palautuksen, jos hän irtisanoo lopullisesti Parikkalan Valon sopimuksen. Kari Saastamoinen / Yle

– Kyllä monelle se siirtohinta ja kokonaisenergian hinta on yksi syy hankkia aurinkosähkö, sanoo Sauli Kuparinen Lumme Energiasta.

Varsinkin maaseudulla sähkön siirtohinnassa voi kuitenkin olla yli kolmenkymmenen euron kiinteä kuukausimaksu.

Siihen ei omalla pienvoimalalla pysty vaikuttamaan ellei sitten irrota taloaan kokonaan verkosta.

Se taas ei ole ainakaan vielä kovin yksinkertaista.

Yle kertoi viime vuonna Parikkalasta asuvasta Jukka Heinosesta, joka laittoi taloonsa auringolla toimivan pienvoimalan ja biodieselillä toimivan järeän aggregaatin talvikuukausien varalle.

Talven jälkeen Heinosen havainto on, että vajaan viiden kilowatin aurinkovoimala ja apuvoimana oleva aggregaatti eivät ole taloudellisesti kannattavia läpi vuoden.

– Aloin taas maaliskuun lopulla ottamaan sähköä verkosta.

Heinonen ei kuitenkaan aio luovuttaa. Mies suunnittelee pihaan jopa viiden kilowatin tuulivoimalaa, joka tuottaisi talvikuukausina sähköä aurinkopaneelien lisäksi.