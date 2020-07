Herätys: Koronakeväästä uhkasi tulla iso lasku osalle opiskelijoista, USA vaatii Suomea voimakkaammin Kiinaa vastaan, sää pysyy sateisena

Koronakeväästä uhkasi tulla osalle opiskelijoista tuhansien eurojen lasku – ministeriö lupailee muutosta opintotukilakiin

Poikkeusolot ovat vaikeuttaneet erityisesti ravintola- ja matkailualan sekä terveydenhoitoalan harjoitteluiden ja opinnäytetöiden suorittamista. Tällä hetkellä koronaepidemian aiheuttamat opintojen viivästymiset eivät ole peruste saada opintolainahyvitystä. Nyt opetus- ja kulttuuriministeriö on kuitenkin valmistelemassa lakimuutosta, jotta epidemiasta johtuvat viivästymiset eivät kävisi opiskelijoille kalliiksi.

Yhdysvallat vaatii myös Suomea voimakkaammin Kiinaa vastaan – Tutkijan mukaan yliopistoakin varoiteltu

Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo saapumassa Rovaniemelle toukokuussa 2019. AOP

Suurvaltojen keskinäinen sapelinkalistelu näkyy Ylen haastattelemien asiantuntijoiden mukaan Suomessa aiempaa voimakkaammin, Kiina ja Yhdysvallat taistelevat vaikutusvallasta usein Euroopassa.

Korona varjosti itsenäisyyspäivän juhlintaa USA:ssa

Yhdysvaltain lippu liehui itsenäisyyspäivänä Venice Skate Park -puistossa, joka sijaitsee suljetun rannan vieressä Venicessä, Kaliforniassa. Mario Tama / AFP

Yhdysvaltojen itsenäisyyspäivän juhlintaa varjostivat edelleen lisääntyvät koronatartunnat. Kaikkiaan Yhdysvalloissa todettiin lauantaina yli 50 000 koronatartuntaa. Itsenäisyyspäivän paraateja peruttiin ympäri maata ja ihmiset ovat pitäneet grillijuhlia pienemmässä mittakaavassa siinä pelossa, että koronavirus leviää juhlimisen seurauksena.

Sata vuotta sitten varakas rouva kuoli salaperäisesti – siitä alkoi ura, joka teki Agatha Christiestä maailman suosituimman kirjailijan

Agatha Christien ura kesti yli viisi vuosikymmentä ja kaksi maailmansotaa. Bridgeman Images

WSOY julkaisee tiistaina korjatun version Agatha Christien esikoisteoksesta Stylesin tapaus. Christien kirjoja myydään edelleen Suomessa noin 40 000 kappaletta vuosittain, ja suosio on vankempaa kuin muissa Pohjoismaissa. Mikä kaikki Christiessä viehättää?

Sadetta piisaa sunnuntainakin

Yle

Sunnuntai on sateinen isossa osassa maata. Päivällä maan eteläosassa on selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Pohjoisessa on pilvistä ja sateista. Illalla maan lounaisosaan saapuu uusi sadealue. Päivän ylin lämpötila on 15–20 astetta, Lapissa 8–15 astetta. Tuuli on puuskaista maan pohjoisosassa. Etelän ja lounaan välinen tuuli on navakkaa tai kovaa eteläisillä merialueilla.

