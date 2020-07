Koronarajoitukset peruuttivat monet kesän festarit, mutta elokuussa niille voi päästä – anniskelumääräykset tuottavat kuitenkin päänvaivaa

Elokuun yleisötapahtumia koskevat määräykset tarkentuivat. Osa festivaalijärjestäjistä on edelleen hämillään.

Suomen ehkäpä ikonisin musiikkifestivaali Ruisrock piti järjestää tänä viikonloppuna Turun Ruissalossa.

Ruisrockin lisäksi moni muu heinäkuussa järjestettävä suurtapahtuma on myös peruttu.

Elokuun osalta toivo kuitenkin vielä elää.

Suomen hallitus ja aluehallintovirasto ovat nimittäin tarkentaneet ja osittain lieventäneet elokuun osalta yleisötapahtumia koskevia koronarajoituksia.

Esimerkiksi Tampereen hiphop-festivaali Blockfest ja Rovaniemen Simerock eivät ainakaan toistaiseksi ole ilmoittaneet tapahtumien peruuntumisesta.

Lisäksi ainakin Raaseporissa järjestettävä Faces-festivaali, Turun Aura Fest sekä Vaasa Festival ovat ilmoittaneet järjestävänsä tapahtumat.

Kävijämäärältään suurempien Blockfestin ja Simerockin tapauksissa ongelmia ovat tuottaneet kuitenkin erityisesti anniskelua koskevat määräykset.

"Yksi kohta, joka saattaa kaataa koko homman"

Aluehallintoviraston ohjeiden mukaan yli 500 hengen yleisötapahtumien järjestäjien ei tarvitse enää elokuussa välttämättä jakaa aluetta ja yleisöä lohkoihin, kuten heinäkuussa on täytynyt.

Tämä on ollut helpottava tieto Simerockin festivaalijohtaja Sime Yliaskalle.

– Tällä hetkellä meillä ei ole lohkoja. Kyllä me näiden rajoitusten puitteissa voitaisiin festivaali järjestää, Yliaska sanoo.

Ongelmia tuottaa kuitenkin tartuntatautilain puitteissa tehdyt anniskelua koskevat määräykset.

Niiden mukaan jokaisella anniskelualueen asiakkaalla tulee olla istumapaikka pöydän tai vastaavan tason ääressä.

Tämä on turhauttanut sekä Blockfestin että Simerockin järjestäjiä.

– Sanottiin, että anniskelualueella pitää olla kaikilla istumapaikat, ja me kävimme katsomassa jo uusia alueita. Raviradalla on 25 000 istumapaikkaa valmiina katsomoissa. Oltaisiin saatu hyvin tehtyä sinne niin, että on tilaa. Sitten pitikin olla kaikilla pöydät, niin ei sitten onnistunut sekään, Yliaska huokaa.

Hiphop-festivaali Blockfestin henkeen taas kuuluu, että koko festivaalialue on anniskelualuetta.

Myös Blockfest tarkasteli mahdollisuuksia käyttää Tampereen Ratina-stadionin istumapaikkoja.

– Anniskelualueella jokaisella asiakkaalla pitää olla istumapaikka. Heidän ei pidä olla niissä ja ihmiset saavat tanssia vapaasti, mutta heillä pitää olla paikat. Meillä on siinä stadion, mutta stadionin penkki ei käy penkkinä, festivaalin vastaava tuottaja Kalle Kallonen puuskahtaa.

– Me tehdään festivaali, jos se on mahdollista, mutta tuossa on yksi kohta, joka saattaa kaataa koko homman.

Simerockin Yliaskaa arvelluttaa anniskelun lisäksi myös aluehallintoviraston linjaus, jonka mukaan määräyksiä voidaan muuttaa nopeallakin aikataululla.

– Jos sinne jää semmonen pykälä voimaan, että näitä säännöksiä voidaan muuttaa yhtäkkiä mielivaltaisesti, niin ei me voida semmoseen lähteä, Yliaska sanoo.

– Nyt pitäisi saada tieto, mitkä säännökset ovat voimassa kuukauden päästä.

AVI: Yleisötapahtumien ja anniskelun yhteensovittaminen voi olla hankalaa

Etelä-Suomen aluehallintoviraston elinkeinovalvontayksikön päällikkö Marko Peltonen ymmärtää festivaalijärjestäjiä.

Ongelmaksi muodostuu nimenomaan anniskelua koskevien määräysten ja yleisötapahtumien yhteensovittaminen.

– Tässä on päällekkäin kaksi asiaa. Ensinnäkin yleisötilaisuuksia koskevat määräykset ja toiseksi anniskelua koskevat säännökset, joita koskee ravintoloita koskeva erityissääntely. Ymmärrän, että näiden yhteensovittaminen voi olla hankala hahmottaa, Peltonen sanoo.

Voisiko Blockfest sitten rajata anniskelualuetta?

– Se aiheuttaa itse asiassa enemmän ongelmia, että me aidataan alueita. Se sotisi taas kaikkia muita AVIn linjauksia vastaan. Silloin sinne muodostuu jonoja ja tungoksia, Blockfestin Kallonen sanoo.

Myös Simerockin Yliaska kummeksuu linjauksia.

– Alaikäisten puolella ei ole mitään rajoituksia. Tämän logiikan mukaan korona tarttuu vain niihin, jotka juovat viinaa, Yliaska naurahtaa.

