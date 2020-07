Rivo Ukkeli-hahmo syntyi Ruttopuistossa Lidlin kangaskassiin – nyt kun Teemu Keisteri lataa kuvan teoksestaan Instagramiin, ostaja löytyy heti

Jos Teemu Keisteri lataa taulustaan kuvan Instagramiin eikä tunnissa kukaan ole reagoinut siihen, hän hermostuu.

Ukkeli-teoksista ja windows95man-kulttihahmosta tunnettu Keisteri naurahtaa.

– Monesti jo teoksen tekovaiheessa, kun lataan siitä Instagramiin videon, niin joku laittaa viestiä, että 'hei, mä otan ton, kun se on valmis', Keisteri kuvaa.

Hän esittelee töitään.

Kolme banaania – Instagramissa tilattu.

Bloggaaja Natalia Salmelalle tehty raskaustaulu – Instagramissa tilattu.

– Muutama vuosi sitten huomasin, että jengi ei käynytkään enää näyttelyissäni, vaan kaikki tilataan Instagramin kautta. En tiedä, onko sitten laiskuutta vai digiaikaa, Keisteri pohtii muutosta ihmisten ostokäyttäytymisessä.

Keisteri ei ole ainoa, joka myy tuotoksiaan Instagramin yksityisviestien kautta.

3 esimerkkiä, miksi Insta-kauppa kukoistaa

Kun espoolainen Emma Sappinen noin vuosi sitten julkaisi omalla Instagram-tilillään kuvan makrameesta, sai hän heti yhteydenottoja, voisiko ompelijaksi valmistunut Sappinen tehdä seinävaatteita myös tilauksesta.

Sappinen innostui ajatuksesta, ja muutaman kuukauden harjoiteltuaan hän perusti tekemilleen makrameetöille erillisen tilin.

– Vastaanotto on ollut ihan huikea alusta alkaen. Töitä on tilattu ja oikeastaan kaikki, mitä olen tehnyt, on myyty, hän kertoo.

Sappinen on kokeillut myydä töitään myös Tori.fi-verkkokaupassa, mutta näistä kahdesta Instagram on vienyt voiton.

– Sovelluksessa on helppoa julkaista töistä kuvia ja myös helppoa löytää mitä ikinä etsiikään avainsanojen avulla. Teen vain yksittäisiä töitä, joten esimerkiksi verkkokaupalle ei ole toistaiseksi tarvetta, Sappinen sanoo.

Parikymppiset Oscar Salovaara, Janne Tujunen ja Mika Huuskonen ovat pyörittäneet nyt parisen kuukautta vintage-vaatteiden kauppaa.

Kolmikolla on Helsingin Ullanlinnassa toimisto, jossa he säilyttävät vaatteita ja kuvaavat niitä somejulkaisua varten.

Kauppaa tehdään kuitenkin pelkästään Instagramissa.

– Instagramissa myyminen on helppoa aloittaa, ja siellä saa helposti kasvatettua asiakaskuntaa. Kauppa on käynyt yllättävän hyvin. Tuotteet ostetaan todella nopeasti heti julkaisun jälkeen, Salovaara, Tujunen ja Huuskonen kertovat.

Myös asiakkailta on tullut kiitosta kaupankäynnin vaivattomuudesta. Tästä huolimatta kaverusten suunnitelmissa on seuraavaksi lanseerata verkkokauppa.

– Instagram mahdollistaa myymisen tiettyyn pisteeseen asti, mutta jos myyntiä haluaa kasvattaa, siitä tulee haastavaa, kun jokainen kauppa pitää sopia erikseen asiakkaan kanssa, he perustelevat.

Oululainen Emmi Klapuri oli myynyt itse tekemiään koruja jo vuosia erilaisissa tapahtumissa ja myyjäisissä.

Ihmiset kuitenkin kyselivät, voisiko koruja ostaa myös netistä. Klapuri laittoikin pystyyn blogin, mutta se osoittautui epäkäytännölliseksi.

– Vanhat postaukset hukkuivat sivujen taakse, eivätkä ihmiset tuntuneet kovin mielellään ottavan blogin kautta yhteyttä, Klapuri kertoo.

Instagram-tilin hän perusti muutama vuosi sitten. Ratkaisu oli oikea, ja korujen myynti kasvoi selvästi.

– Instagram on hirveän visuaalinen sovellus, jonka kautta ihmiset saavat nopeasti käsityksen kädenjäljestäni ja siitä, mitä myyn. Instan kautta tavoittaa suuren määrän ihmisiä, jos vain jaksaa panostaa postaamiseen ja hashtageihin.

Ota kuva, tägää ja jaa – vuorovaikutus on somen voima

Sosiaalista mediaa tutkineet asiantuntijat pitävät Instagramin vahvuutena etenkin kahta seikkaa.

Ensinnäkin sovelluksessa potentiaalinen asiakaskunta on jo valmiina.

– Instagramihan on pitkälti sellainen, että sieltä haetaan inspiraatiota vaikkapa kotiin tai puutarhaan. Tällöin tulee tehtyä helposti heräteostoksia, toteaa tohtorikoulutettava Hanna Reinikainen Jyväskylän yliopistosta.

– Muille verkkokauppa-alustoille asiakkaat täytyy ensiksi saada. Nyt mennään suoraan asiakkaiden lähelle, sanoo puolestaan sometohtorinakin tunnettu Suvi Uski.

Toinen vahvuus on sosiaalisen median vuorovaikutteisuus.

– Kun joku ostaa esimerkiksi pienen suunnittelijan tuotteen, niin hän monesti ottaa siitä kuvan Instagramiin ja tägää suunnittelijan. Suunnittelija puolestaan voi nostaa kuluttajan postaaman kuvan omaan feediinsä. Tällöin se on molemminpuolista vuorovaikutusta, Reinikainen kuvaa.

Vuorovaikutus lisää myös luottamusta. Palautetta on helppo antaa, ja se jää näkyviin myös muille.

– Kuluttaja pääsee lähelle myyjää, ja myyjä voi tarjota aina vain kuluttajan tarpeisiin sopivampaa palvelua. Siinä on se taikapiste, sanoo Uski.

Lisäksi somen kautta asiakas voi löytyä vaikka toiselta puolelta maapalloa, ja tästä mahdollisuudesta Uski haluaa muistuttaa.

– Hyvin hoidettu sometili tavoittaa globaalin yleisön. Toki tämä vaatii työtä eikä tapahdu sormia napsauttamalla, mutta potentiaali on aivan eri luokkaa kuin jos oltaisiin pelkän kivijalkamyymälän tai verkkokaupan varassa.

Ruttopuiston väkertelyistä syntyi rivo hitti

Kesällä 2008 Teemu Keisteri oli työtön.

Äiti ja isä olivat patistaneet miestä kesätöihin, mutta Keisteri päätyikin Helsingin keskustassa sijaitsevaan Ruttopuistoon piirtelemään Lidlistä ostamiinsa kangaskasseihin.

Mallia Keisteri otti aiemmista, osin rivoistakin piirroksistaan, joita hän oli tehnyt kouluvihkoon taidehistorian tunnilla.

Syntyi Ukkeli-hahmo.

Ensin Ukkeli näkyi katumuotiblogissa, ja pian jo Maria Veitolan itsensä tilaamana juontajan mekossa tämän talk show'ssa.

– Kun ohjelma tuli ulos, faija poltti sikarin ja oli ylpeä pojastaan. Silloin tajusin itsekin, että tästä voi tulla isompi juttu, Keisteri sanoo.

Ilman somea Ukkelin tarina olisi kuitenkin voinut jäädä lyhyemmäksi. Tähän Keisterikin uskoo.

Silti hän pitää Instagramia vaikeana alustana taiteelle.

– Minulla on New Yorkissa tuttuja, joiden on vaikeaa saada taiteelleen edes kymmeniätuhansia seuraajia. Taiteilijaan voi olla hankala samaistua, verrattuna siihen, että olisit esimerkiksi joku pintaliitojulkkis.

Entä vaikuttako some taiteen tekemiseen?

– Paha kysymys, Keisteri aloittaa ja pohtii hetken.

– Välillä sitä haluaisi tehdä vain itselleen, eikä välittää siitä, ostaako taulua kukaan. Mutta onhan se häiriötekijä, kun ryhtyy miettimään sitä kaupallista kulmaa.

Teemu Keisterin taulut maksavat yleensä viidestä sadasta eurosta tuhanteen euroon – teoksen koosta riippuen. "Paras hetki on se, kun vien teoksen ihmisen kotiin ja näen sen ilon, kun minimalistiseen, harmaaseen ja valkoiseen suomalaiskotiin pamauttaa värikkään Ukkeli-taulun", Keisteri kertoo. Jouni Immonen / Yle

