Herätys: Ensimmäiset turvapaikanhakijat Välimereltä Suomeen, Helsinki Cup alkaa poikkeusjärjestelyin, luvassa voimakasta tuulta ja ukkosta

Vastaanottokeskukset ovat valmiina – ensimmäiset alaikäiset turvapaikanhakijat Välimeren alueelta saapuvat Suomeen lähipäivinä

Suomeen tulee tällä viikolla 25 lasta Välimeren pakolaisleireiltä. He kaikki tulevat Suomeen ilman huoltajaa. Lapset pääsevät Suomen eri vastaanottokeskuksiin, muun muassa Kotkaan. Alaikäiset ovat ensimmäinen ryhmä 175 turvapaikanhakijasta, joiden vastaanottamisesta Suomi päätti viime helmikuussa.

Venla Salomaa ei ole vieläkään tavannut kaikkia työkavereitaan, sillä kesätyötkin tehdään kotikonttorilta

25-vuotias Venla Salomaa on suorittanut harjoittelua etänä jo parin kuukauden ajan. Arttu Timonen / Yle

25-vuotias Venla Salomaa on suorittanut kesäharjoittelua liikenne- ja viestintävirasto Traficomilla huhtikuun lopusta lähtien – täysin etänä. Ammattiliitto Akavasta kerrotaan, että osassa etänä tehdyistä kesätöistä haasteeksi on noussut etenkin lyhyeksi tai riittämättömäksi jäänyt perehdyttäminen. Myös sosiaalisten verkostojen luominen etäyhteyksien välityksellä on huomattavasti hankalampaa kuin lähitöissä.

Hallitseva konservatiivipuolue voittamassa parlamenttivaalit Kroatiassa

Ihmisiä odottamassa pääsyään äänestämään Kroatian Zagrebissa 5. heinäkuuta. Denis Lovrovic / AFP

Kroatian konservatiivipuolue HDZ on voittamassa eilen käydyt parlamenttivaalit, kun äänistä on laskettu noin 90 prosenttia. Hallitseva konservatiivipuolue on saamassa 68 paikkaa 151-paikkaisessa parlamentissa, kun sosiaalidemokraattien johtaman keskustavasemmistolaisen koalition paikkamäärä olisi jäämässä 42:een. Konservatiivipuolue ei saavuttanut vaaleissa tarpeeksi suurta voittoa muodostaakseen enemmistöhallitusta yksin.

Suuri lasten jalkapalloturnaus alkaa tänään: Helsinki Cup pelataan korona-ajan poikkeusjärjestelyin

Ellen Kailanen ja Iida Nikunen osallistuivat Helsinki Cupiin viime vuoden heinäkuussa. Jaani Lampinen / Yle

Yli 1 100 joukkuetta pelaa tällä viikolla jalkapalloa pääkaupunkiseudun viheriöillä. Perinteinen turnaus järjestetään turvallisuus huomioiden, esimerkiksi vain kotimaiset joukkueet saavat osallistua. Yle lähettää tunnelmat suorana Yle Areenassa kello 14 alkaen.

Sää on sateinen ja tuulinen, myös ukkosia luvassa

Joonas Koskela / Yle

Sää on epävakaista ja tuulista lähes koko maassa. Sadekuuroja tulee monin paikoin ja ukkonen voi olla paikoin voimakasta. Etelässä päivän ylin lämpötila on 15–20 astetta, Lapissa 11–15 astetta. Maan eteläosassa tuuli on voimakasta. Maan keskiosassa, Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla kehittyy iltapäivällä ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia.

Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.