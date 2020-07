Siivousalan ongelmat ovat tuttuja PAMissa – lakimies ehdottaa kolmea keinoa hyväksikäytön kitkemiseksi

Palvelualojen ammattiliiton PAMin lakimies Suvi Vilches ei ole yllättynyt siivousalalla paljastuneista väärinkäytöksistä.

– On ollut tiedossa, että ulkomaalaisen työvoiman hyväksikäyttöä tapahtuu ja että sitä tapahtuu nimenomaan palvelualoilla.

Helsingin Sanomat kertoi sunnuntaina (siirryt toiseen palveluun), että siivousalalla on vakavia epäkohtia. Lehti kertoi muun muassa ylipitkistä työpäivistä, riittämättömistä tauoista ja siitä, että vapaapäiviä ei ole.

Lehti on haastatellut muun muassa kymmeniä siivousalan työntekijöitä sekä työnantajien edustajia ja tutkinut viranomaisten asiakirjoja. Epäkohtia löytyy monista kohteista, esimerkiksi kuntien koulujen ja päiväkotien siivouksesta.

Helsingin Sanomissa nostetaan esiin esimerkiksi yksi yritys, joka on siivonnut esimerkiksi Espoon kaupungin kiinteistöjä. Se on ollut ennestään PAMin tarkkailussa, kertoo Vilches.

– Olemme pitäneet ongelmallisena sitä, että Espoon kaupunki ostaa heiltä palveluja.

PAMin lakimies Suvi Vilches sanoo, ettei siivousala ole ainoa ala, jolla hyväksikäyttöä ilmenee. Yle

PAM: Ongelmia myös ravintoloissa ja kauneudenhoitoalalla

Vilchesin mukaan siivousala ei ole ainoa palveluala, jossa hyväksikäyttöä tapahtuu.

– Kuten taannoinen [Helsingin Sanomien] uutinen (siirryt toiseen palveluun) nepalilaisravintoloista osoitti, ravintoalalla on ongelmia. Samoin kauneudenhoitoalalla, jossa ei käytännössä ole työehtosopimusta lainkaan. Pienet kauneus- ja kynsistudiot ovat "villi länsi".

PAMin ulkopuolisilta aloilta Vilches nostaa esiin maatalouden ja rakennusalan, joissa molemmissa on paljon ulkomaista työvoimaa.

Myös työministeri Tuula Haatainen (sd.) kertoi Ylen haastattelussa aiemmin sunnuntaina, että järjestelmällinen hyväksikäyttö on pesiytynyt lukuisille aloille Suomessa.

Vilchesin mukaan hyväksikäytölle altistavat yksin työskentely ja kielitaidon puute.

Helsingin Sanomien jutussa nousi esiin se, että turvapaikkaa hakevia siivoojia kiristettiin oleskeluluvalla.

– Ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttöjutuissa valitettavan tyypillinen kuvio on juuri se, että oleskelulla pystytään pelamaan ja kiristämään. Ja työnantajat tietävät tämän. Näin oli muun muassa nepalilaisravintoloiden jutussa.

– Jos turvapaikanhakijat eivät saa turvapaikkaa eli pakolaisstatusta ja sen perusteella pysty laillisesti jäämään Suomeen, sitä haetaan työluvan perusteella. Se puolestaan on riippuvainen kokoaikaisesta työpaikasta.

Järjestelyä tukee se, ettei siivousalalla ole tarveharkintaa. Työvoimapulasta kärsivälle siivousalalle ei siis tarvitse etsiä tekijöitä jo oleskeluluvan saaneista, vaan tehtävään saa palkata kenet tahansa.

Kolme keinoa puuttua hyväksikäyttöön

Suvi Vilches oli kesäkuun alussa työ- ja elinkeinoministeriön asettaman työryhmän kuultavana. Hän listasi kolme keskeistä keinoa puuttua hyväksikäyttöön.

Alipalkkaukseen on puututtava roimalla kädellä, joko kriminalisoimalla se tai määräämällä riittävän mojova sanktiomaksu, niin että se tuntuu. Viranomaisella eli aluehallintovirastolla on oltava riittävät resurssit ja toimivalta. Poliisilla on oltava riittävät resurssit ja erikoisosaaminen.

Vilches kertoo olleensa järkyttynyt, että syyttäjä ei ollut edistänyt Helsingin Sanomien jutussa mainittuun, Espoon kaupungin kiinteistöjä siivonneeseen firmaan liittyvää tutkintaa.

Helsingin Sanomien jutussa kerrottiin myös, että osa siivoojista oli hakenut apua PAMista mutta kokenut, että liitto oli haluton auttamaan.

– Se on valitettavaa. En voi kommentoida yksittäistapauksia, mutta yleisesti voi sanoa, että on juttuja, joissa on sana sanaa vastaan. Niitä on vaikea viedä eteenpäin.

Juttua korjattu 5.7. 2020 klo 19.25: Jutussa mainittiin aiemmin virheellisesti, että poliisi ei ollut edistänyt Espoon kaupungin kiinteistöjä siivonneeseen firmaan liittyvää tutkintaa. Oikea taho oli syyttäjä.

