Ilmastonmuutoksen uskotaan kiihdyttävän salamointia Intiassa, syrjäseutujen asukkaat kärsivät tilanteesta eniten

Viranomaisten kehittämä salamoinnista varoittava puhelinsovellus on harvoin köyhien perheiden ulottuvissa.

Viimeisen kymmenen päivän aikana salamointi on tappanut 147 ihmistä Biharin osavaltiossa Intian itäosassa.

– Niin sääasiantuntijoilta, tiedemiehiltä kuin viranomaisilta saamieni tietojen mukaan lämpötila jatkaa nousuaan. Tämä johtuu ilmastonmuutoksesta, ja se on pääsyy kasvavan salamoinnin takana, Biharin kriisinhallinnasta vastaava virkamies Lakshmeshwar Rai sanoo uutistoimisto AFP:lle.

Paikallisviranomaiset varoittavat, että sään ääri-ilmiöt ovat voimistuneet alueella. Heinäkuun alkuun mennessä enemmän ihmisiä oli kuollut salamaniskuihin kuin kuin useampana edellisvuonna vastaavaan monsuuniaikaan.

Teknologia ei tavoita sitä eniten tarvitsevia

Biharin osavaltio yksi Intian köyhimpiä. Salamoinnin aiheuttamat kuolemat ovat alueella valitettavan tuttu ilmiö.

Paikallinen agrometeorologi Abdus Sattar kertoo AFP:n haastattelussa, että salamoinnin on aiheuttanut ilmakehän epävakaisuus, jota lämpötilan nousu alueella ruokkii.

Paikallisviranomaiset ovatkin kehittäneet kansalaisten käyttöön puhelinsovelluksen, jonka on määrä varoittaa salamoinnista.

Pullonkaulaksi sovelluksen toimivuuden kohdalla on muodostunut kuitenkin se, että harvalla maaseudulla elävällä perheellä on varaa älypuhelimeen. Kuolleiden joukossa on erityisesti syrjäseutujen maanviljelijöitä ja karjapaimenia.

YK on varoittanut toistuvasti, että ilmastonmuutos vaikuttaa erityisesti maailman kaikkein köyhimpiin.

