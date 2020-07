Ovensuukyselyt: Hallitseva konservatiivipuolue voittamassa parlamenttivaalit Kroatiassa

Ipsosin ovensuukyselyn mukaan hallitseva konservatiivipuolue HDZ olisi saamassa 61 paikkaa 151-paikkaiseen parlamenttiin, kun sosiaalidemokraattien johtaman keskustavasemmistolaisen koalition paikkamäärä olisi jäämässä 44:ään.

Kuninkaantekijän asemaan saattaa nousta folkmuusikko Miroslav Skoron uusi nationalistipuolue Kotimaa-liike, sillä Kroatiaa melkein koko itsenäisyyden ajan johtaneen HDZ:n paikkamäärä ei riitä yksinään enemmistöhallituksen muodostamiseen. Ovensuukysely lupaili Kotimaalle 16:ta paikkaa.

HDZ:lle Skoron nostalgia Kroatian natsimyönteistä menneisyyttä kohtaan sekä syytökset hänen seksismistään tuskin nousevat ylivoimaiseksi esteeksi hallitusyhteistyölle.

Neljänneksi ja viidenneksi suosituimmiksi puolueiksi olivat nousemassa äärikonservatiivinen Most-puolue ja uusi punavihreä ryhmittymä.

Koronavirus vaaliteemana

Vaalien kantavana teemana on ollut koronavirus, vaikka Kroatia on selvinnyt taudista melko vähällä. Tähän mennessä covid-19-tautiin on kuollut vain vähän toistasataa ihmistä ja tartuntoja on todettu kolmisentuhatta.

Maan talous on kuitenkin riippuvainen turismista, johon virus on iskenyt lujaa. Talouden ennustetaan romahtavan tänä vuonna lähes kymmenen prosenttia.

Virus näkyi myös siinä, että ihmisiä kehotettiin käyttämään äänestäessään kasvomaskeja ja tuomaan mukaan omat kynänsä. Tartuntariskistä huolimatta äänestysaktiivisuus oli muutama tunti ennen vaalihuoneistojen sulkeutumista lähes aiempien parlamenttivaalien tasolla.

Vaalien ensimmäisten tulosten odotetaan valmistuvan myöhään tänään.

Hallitsevalla puolueella taas korruptioskandaali

HDZ oli pyrkinyt vaalien alla keräämään kunnian maan hyvästä koronatilanteesta. Toisaalta viime viikkoina virus on alkanut levitä aiempaa nopeammin, mikä on satanut opposition laariin.

Restart-koalitioon kuuluvan SDP-puolueen puheenjohtaja Davor Bernardic olikin syyttänyt hallitusta tietoisesta uhkapelistä, kun se on päättänyt järjestää vaalit keskellä epidemiaa.

Lisäksi HDZ on viime aikoina – taas kerran – kärvistellyt korruptioskandaalissa, minkä odotettiin syövän sen kannatusta.

Uutistoimisto AFP:n aiemmin päivällä haastattelema 50-vuotias taksikuski Petar Dragic aikoi kuitenkin antaa äänensä nykyhallitukselle.

– Olen pragmaattinen. En välitä, kuka on oikealla tai vasemmalla. Vain (pääministeri Andrej) Plenkovic kykenee pumppaamaan rahaa Brysselistä, ja sitä me nyt tarvitsemme.

