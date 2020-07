Italialainen elokuvasäveltäjä Ennio Morricone on kuollut

Tunnettu italialainen säveltäjä Ennio Morricone on kuollut, kertoo uutistoimisto Reuters.

Vuonna 1928 syntynyt Morricone kuoli 91 vuoden iässä.

Morricone ehti urallaan säveltää musiikkia 500 elokuvaan. Hänet muistetaan erityisesti Sergio Leonen western-elokuvien mahtipontisista sävellyksistä, joista tunnetuin on Hyvien, pahojen ja rumien (1966) listahitiksi noussut tunnussävelmä.

Giuseppe Lami / EPA

Morricone on säveltänyt elokuvamusiikkia kuudella vuosikymmenellä. Spagettiwesternien, kuten Huuliharppukostajan (1968) lisäksi hänen musiikkiaan on muun muassa oman genrensä klassikkoelokuvissa The Thing - "se" jostakin (1982), Lahjomattomat (1987) ja Hamlet (1990).

Morricone on ollut työstään Oscar-ehdokkaana viisi kertaa. Parhaan musiikin Oscar-palkinnon hän voitti sävellyksestään Quentin Tarantinon vuoden 2015 The Hateful Eight -elokuvaan. Jo vuonna 2007 hänet palkittiin elämäntyö-Oscarilla.

Ennio Morricone kotonaan Roomassa tammikuussa 2007. Maria Laura Antonelli / Shutterstock / All Over Press

Lähteet: Reuters, AFP