Katso videolta, millainen hyttyspilvi käy kimppuun metsässä – Onko tämä lämpenevässä pohjolassa uusi normaali? Ei välttämättä, sanoo sääskitutkija

Sääskien ahdistamille hyttystutkijalla on hyviä uutisia: määrä on tältä kesältä jo pian laskussa. Voit lähettää juttuun oman sääskikuvasi.

Pohjois-Suomessa talvi oli tänä vuonna runsasluminen ja lumi oli märkää. Kun se vielä suli pois varsin myöhään jättäen maastoon matalia sulamisvesiallikoita, oli kevät mitä ihanteellisin hyttysten lisääntymiselle. Vaikka ilmastonmuutos lisääkin lämpöä ja sateita pohjoisessa, ei tästä välttämättä silti seuraa se, että hyttyskesät olisivat jatkossakin näin ininäntäyteisiä.

Jokainen Lapissa tai Itä-Suomessa luonnossa oleskellut on saanut tänä kesänä huomata, että hyttysiä on tavanomaista enemmän.

Tämä on kuitenkin vain valistunut arvio, koska hyttysten määrästä ei Suomessa tehdä tieteellistä laskentaa. Lapin maakuntamuseon luonnontieteen amanuenssi Jukka Salmelan mukaan sääskien runsaus todetaan nimenomaan ihmisten omien kokemusten kautta.

– Minullakin on kavereita ja kollegoita, joilla on hyvä maastokokemus ja paljon ymmärtämystä hyttysten määristä ja hekin sanovat, että hyttysiä on nyt tavallista enemmän.

Tilanne on vieläpä hyvin kaksijakoinen: hyttysraja noudattelee melko tarkoin viime talvista lumirajaa. Etelässä, missä vettä on ollut vähän, on myös hyttysiä tavallista vähemmän.

Hyttysiä onkin oikeasti vähän

Ilmastonmuutoksen myötä pohjoiseenkin on tulossa entistä lämpimämpiä ja runsassateisempia talvia. Ulkonaliikkujaa pelottaa, että tämän vuoden kaltainen sääski-inferno on tulevaisuuden normaali.

Salmelan mukaan asia ei kuitenkaan ole ihan näin yksioikoinen.

– Jos talviaikainen sadanta tuleekin enemmän vetenä, se menee suoraan valuntana pois eikä jää odottamaan kevättä. Silloin näitä hyttysten lisääntymiselle tärkeitä sulamisvesiallikoitakaan ei muodostu.

Yksi yöllinen autoretki halki Länsi-Lapin teki etupuskurista tämän näköisen: liiskaantuneita hyönteisiä on mattona. Antti Heikinmatti / Yle

Luonnossaliikkujalle saattaa tulla sellainen kokemus, että hyttyset ovat luonnossa erityisen runsaslukuinen laji. Salmelan mukaan tässä on kuitenkin kyse havaintoharhasta.

– Me luulemme, että hyttyset on kaikkein runsaimpia hyönteislajeja ja kaikkein tärkeimpiä lintujen ravintolajeja. Minä olen toista mieltä. Hyttyset tulevat meidän iholle, jolloin me luulemme, että niitä on paljon. Mutta hyttysiä on oikeasti vähän, Salmela sanoo.

Hänen mukaansa esimerkiksi hyönteissyöjälintujen kannalta paljon tärkeämpiä ja runsaslukuisempia lajeja löytyy esimerkiksi surviaissääskistä ja vaaksiaisista, vesiperhosista ja päiväkorennoista.

Sääskikesä on jo hiipumaan päin

Hyttysten määrä alkaa vähetä pikkuhiljaa. Eteläisessä Lapissa sulamisvesiallikot alkavat olla jo niin pieniä, ettei niistä enää tule uusia hyttysiä.

– Hyttyset tulevat pääasiassa kausikuivilta sulamisvesilammikoilta. Ne eivät tule soilta tai järvien rannoilta, sanoo Jukka Salmela.

Edes runsaat vesisateet eivät tuo niitä lisää, sillä kesäsateiden tekemät lammikot eivät Salmelan mukaan tuota uusia hyttysiä.

Salmelan mukaan hyttyset munivat esimerkiksi aapasoilla oleviin allikoihin ja rimpiin, mutta näissä on myös suuri määrä petohyönteisiä, jotka popsivat hyttysentoukat pois.

Parin viikon päästä hillasoille suuntaavat saavat seuraa hyttysistä. Hyttysnaaras elää noin kuukauden ja sinä aikana se munii 3–6 kertaa. Jokaiseen munimiseen se tarvitsee veriaterian ja hillasuolla hikoileva marjastaja on sille mitä mainioin ateriointikohde.

Minkälainen hyttystilanne on sinun kotipaikassasi tai mökkitontillasi? Ota kuva tai video ja lähetä se meille. Julkaisemme kuvia tässä jutussa ja voimme tehdä parhaista otoksista myös erikseen julkaistavan koosteen. Liitäthän kuvaan ottajan koko nimen!