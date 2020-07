Pieni kaupunki alkaa maksaa 4 000 euron vauvarahaa saadakseen lisää asukkaita: Houkuttelee lapsiperheitä myös hirsikoululla ja skeittauksella

Virrat alkaa palkita jokaisen kuntaan syntyneen uuden vauvan 4 000 eurolla. Virrat on 6 500 asukkaan kaupunki Pirkanmaalla.

Palkkioon ovat oikeutettuja kaikki syntyvät, joiden kotikunta on Virroilla. Vauvaraha on mahdollista saada anomalla sitä vauvan syntymän jälkeen.

Virtain syntyvyys on nousemassa viime vuodesta, sillä arvion mukaan tänä vuonna syntyy 35–40 virtolaista.

– Kaikki he ovat oikeutettuja vauvarahaan, jolla halutaan kannustuksen lisäksi muistuttaa ihmisiä erinomaisesta mahdollisuudesta nauttia elämästä Virroilla, kaupunginjohtaja Juha Viitasaari sanoo.

Moni suomalainen kunta maksaa vauvarahaa saadakseen lisää veronmaksajia. Virtain 4 000 euroa on isoimmasta päästä, mutta ei suurin.

Suomen suurin vauvaraha 10 000 euroa syntyi Lestijärvellä vuosia sitten. Kunta on maksanut vuodesta 2012 asti syntymähetkellään Lestijärvellä asuneen vauvan äidille tuhat euroa vuodessa kymmenen vuoden ajan. Kunnassa on syntynyt tuen aikana yli 60 lasta.

Samaan ovat sittemmin päätyneet vuoden 2018 alusta Kymenlaakson Miehikkälä ja Manner-Suomen pienin kunta, Keski-Suomen Luhanka.

Simo puolestaan päätti 5 000 euron vauvarahasta.

Ylen selvityksessä viime vuonna selvisi, että pienempiä vauvarahoja tai lapsilahjoja jakaa ainakin pari–kolmekymmentä kuntaa. Valtaosa niistä on 300–500 euron kertalahjoituksia.

Virrat panostaa muutenkin lapsiperheisiin

Virroilla vauvarahaa ei saa kerralla, vaan se maksetaan yhteensä kahdeksassa erässä. Ensimmäinen 500 euron osuus maksetaan jo pian syntymän jälkeen. Tämän jälkeen loput osuudet maksetaan seuraavan seitsemän vuoden aikana vuosittain tammi-helmikuussa olettaen, että lapsi asuu Virroilla.

Vauvaraha koskee vuoden 2020 alusta ja sen jälkeen syntyneitä. Osa alkuvuodesta 2020 syntyneistä ehti saada aiemman mallin mukaisen 400 euron vauvarahan, joten kaupunki korvaa heillekin tuon 100 euron erotuksen.

Tuki on saajalle veronalaista tuloa. Tuki on osa kaupungin elinvoimapakettia, johon kuuluvat myös ilmainen asuminen opiskelijoille sekä virtolaisten korkeakouluopiskelijoiden lukuvuosittainen 400 euron stipendi.

Virtain kaupunki on päättänyt panostaa lapsiperheisiin ja nuoriin esimerkiksi rakentamalla hirsisen päiväkodin ja yhtenäiskoulun. Koulu on Virtain suurin investointi. Osa panostusta on puiston rakentaminen, jossa on erillinen skeittipuisto, pumptrack, katukorista ja frisbee-golfia sekä sinne valmistuu myös parkour-rata.

