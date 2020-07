Thaimaan rannat vaihtuvat Kainuuseen, Temptation Island kuvataan Vuokatissa

Vuokatissa sijaitseva luksushuvila, jonka edustalla Temptation Island -sarjan tuotantoyhtiön kalustoa on ollut.

Vuokatissa sijaitseva luksushuvila, jonka edustalla Temptation Island -sarjan tuotantoyhtiön kalustoa on ollut. Arto Loukasmäki / Yle

Thaimaan rannat vaihtuvat Vuokattiin Temptation Island Suomi -tuotannossa. Sarjan ensimmäinen Suomessa kuvattu kausi laitetaan purkkiin Sotkamon Vuokatin maisemissa heinäkuun aikana. Tuotantoyhtiö Banijay Finland Oy:sta myönnetään kuvausten olevan käynnissä Vuokatissa, mutta tuotannolle toivotaan kuvausrauhaa.

Ylen tietojen mukaan kuvaukset tapahtuvat ainakin matkailuyrittäjä Markku Laantin paratiisisaarella Nuasjärvellä.

Laantin Lamposaaren ympärillä on käynyt Uuno-myrskyn jälkeen kuhina. Saareen on ilmestynyt myrskyn jälkeen rakennelmia, jotka paljastuvat lähemmällä tarkistelulla lasikuutioiksi, jollaisia voidaan käyttää esimerkiksi majoittumiseen. Matkailuyrittäjä Laanti itse ei halua kommentoida asiaa.

– Meillä on tällä hetkellä täyttä. Etelä-Suomesta ja ympäri Suomea on asiakkaita. Myrsky kävi saaressa, ja ne jäljet on saatu korjattua, Laanti kertoo.

Tuotantoryhmän auto heinäkuussa Markku Laantin omistaman luksushuvilan edustalla. Arto Loukasmäki / Yle

Jo keväällä ensimmäisiä merkkejä

Iltalehti kertoi jo huhtikuussa (siirryt toiseen palveluun), että koronapandemian takia Temptation Islandin kahdeksannen kauden kuvaukset tehtäisiin Suomessa. Viime keväänä näytetyn sarjan jakson lopussa haettiin uusia osallistujia kotimaan jaksoon. Samalla väläyteltiin kuvia järvimaisemasta, jonka Nuasjärvellä liikkuneet tunnistivat.

Nyt heinäkuussa tuotantoyhtiöiden autoja on ollut liikkeellä Sotkamon ja Vuokatin taajamissa. Autoja on nähty esimerkiksi Hiukan hiekkarannoilla sekä Laantin Aateli-hotellin edessä Vuokatissa.

Sotkamon kunnanjohtaja Mika Kilpeläinen on mielissään Sotkamon saamasta huomiosta. Kilpeläinen uskoo, että valikoituminen Temptation Islandin kuvauspaikaksi auttaa Sotkamon imagossa ja matkailuasioissa.

Vuokatti on aiemmin profiloitunut perhematkakohteeksi, mutta Kilpeläinen uskoo myös nuorison tulevan herkemmin alueelle sarjan kuvausten jälkeen.

– En tiedä onko tämä Suomen Thaimaa, mutta hyvä kesämatkakohde rantoineen ja mahdollisuuksineen. Korona on tietenkin asiaan vaikuttanut. Hienoa, että kotimaan kohdekin sai tällaisen mahdollisuuden ohjelman alustaksi, Kilpeläinen kertoo.

Heinäkuun keli Sotkamossa näyttää epävakaisemmalta kuin parhaat Thaimaan säät.

– Onneksi ollaan sellainen kohde, ettei auringon varassa olla. Tuotanto taitaa kestää kuitenkin kuukauden, että eiköhän sinne aurinkoisiakin päiviä saada. Tekemistä löytyy täältä myös ei-aurinkoisille päiville, Kilpeläinen summaa.

Kainuussa on tehty ennenkin useita tuotantoja

Kainuussa on kuvattu useita TV-tuotantoja sekä elokuvia. Muun muassa Äkkilähtö ja Napapiirin sankarit 3 ovat elokuvia, joissa Kainuu näkyy.

Markku Laantin omistamassa hotellissa Vuokatissa on tehty myös Miss Suomi -kiertueen kuvauksia.

Temptation Island on ulkomailta Suomeen tuotu ohjelmaformaatti. Siinä kilpailuun osallistuu pariskuntia, jotka erotetaan saarille sinkkujen kanssa. Pariskunnat voivat seurata toistensa tekemisiä videoiden kautta. Lopuksi pariskunta voi päättää, jatkavatko he yhdessä vai eivät.

Sarja on paitsi todella suosittu myös kritisoitu. Tänä kesänä Helsingin Sanomissa (siirryt toiseen palveluun) yksi osallistuja kertoi, miten raskas koettelemus sarjan kuvaukset olivat. Pariskunta erosi kuvausten aikana, ja osallistuja kertoi hakeutuneensa terapiaan kuvausten jälkeen.

Lue myös: Veera Virta tunnetaan "temppari-Veerana" ja mediassa musertuneena tosi-tv-tähtenä – miten rakkausrealityyn osallistunut voi jatkaa elämää?

Sopiiko Vuokatti mielestäsi Temptation Islandin kuvauspaikaksi? Voit keskustella aiheesta 7.7. kello 23:een saakka!