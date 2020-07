Finnair neuvottelee, kuinka kauan pienten lentokenttien tauko jatkuu – Joensuun tavoitteena on saada vähintään yksi lento päivässä

Finnairin lennot Joensuuhun ovat koronan takia pysähtyneet kokonaan. Kotimaan lentojen jatkosta neuvotellaan parhaillaan Finnairin ja lentojen palauttamista toivovien tahojen välillä.

Joensuun ohella vaakalaudalla ovat myös Kokkolan, Kemin, Jyväskylän ja Kajaanin lennot.

Joensuun neuvottelijoiden pääviesti oli, että mitään uutta kerrottavaa ei ole. Rivien välistä tihkui lopulta, että neuvottelussa Joensuun edustajien päätavoite on yksi lento päivässä.

– Tavoitteemme on yksi lentopari eli iltalento Helsingistä Joensuuhun ja aamulento Joensuusta Helsinkiin. Kone siis yöpyisi Joensuussa, kertoi Pohjois-Karjalan Kauppakamarin toimitusjohtaja Matti Vuojärvi.

Kone saapuisi Helsingistä Joensuuhun kello 23:40 ja paluulento lähtisi aamulla 5:40.

Ennen koronaa Joensuun ja Helsingin välillä toimi viisi lentoparia.

– Yksi lento päivässä on minimitavoite ja sen soisimme alkavan elokuun alussa, tiivisti Sami Laakkonen Pohjois-Karjalan maakuntaliitosta.

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton yhteyspäällikkö Sami Laakkonen uskoo, että Finnairin lennot Joensuusta jatkuvat ennen pitkää. Yle Ari Tauslahti

Finnair päättää elokuun puolivälissä, nouseeko koneita Joensuun kentältä marraskuusta alkaen.

Pohjois-Karjalassa on kartoitettu varasuunnitelmia, mikäli Finnair päättää jatkaa lentotaukoa.

– On selvää, että ihmisten on päästävä liikkumaan nopeasti eli lentämään jo syksyllä. Odotamme ensin Finnairin päätöksen. Suomessa ja myös Joensuussa on olemassa pienkoneita, jotka tekevät taksilentoja. Hinta on noin 3 500 euroa, sanoi Vuojärvi.

Mahdollista olisi myös jonkun toisen kotimaisen operaattorin käyttö, mutta se vaatisi rutkasti pääomaa ja useamman kuukauden sopimuksen.

"Entiselleen lentotilanne tuskin enää palaa"

Alueella tehdyn kyselyn perusteella lennoille on kysyntää. Nopeita yhteyksiä tarvitsevia yrityksiä on satoja.

– He jatkavat siellä numeron murskaamista. Olen positiivinen sen suhteen, että lennot käynnistyvät. Missään vaiheessa Finnairilta ei olla sanottu, että lennot eivät käynnistyisi, totesi Sami Laakkonen.

Etäyhteydellä käydyssä neuvottelussa oli Pohjois-Karjalasta mukana Kauppakamarin toimitusjohtaja Matti Vuojärvi, maakuntaliiton yhteyspäällikkö Sami Laakkonen, Joensuun kaupunginjohtaja Kari Karjalainen, maakuntajohtaja Risto Poutiainen, toimitusjohtaja Jari Toivanen Abloylta, Sami Leinonen Kontiolahden ampumahiihtostadionilta ja Jukkapekka Asikainen Sensire Oy:ltä.

Maanantaina käyty palaveri oli järjestyksessään kolmas. Seuraava on luvassa elokuun 3. päivä.

– Koronatilanne vaikeutuu maailmalla, mikä hidastaa lentojen palautumista. Uskon, että Finnair lentää vielä Joensuuhun, mutta täysin entiselleen lentotilanne tuskin koskaan enää palaa, epäilee Vuojärvi.

Uhkana on, että maaliskuussa alkanut lentotauko saattaa jatkua viidellä kentällä ainakin vuoden. Mahdollista on, etteivät lennot ala lainkaan.

