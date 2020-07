Oulun SPR:n myymälään toimitetun käsikranaatin alkuperää vaikea jäljittää – tutkinta jäihin, ellei uusia tietoja lahjoittajasta saada

Poliisi ei jatka aktiivisesti tutkimuksia lauantaina Oulussa SPR:n myymälässä havaittuun vaarattomaan käsikranaattiin liittyen.

Tällä hetkellä on mysteeri, mitä kautta esine on myymälään toimitettu ja kuka on lahjoittaja. Poliisi avaa asian tutkinnan, jos uusia seikkoja ilmenee.

Lauantaina ennen puolta päivää Limingantullissa sijaitsevan Kontti-kierrätysmyymälän lahjoitustavaroista löytyi käsikranaatti, joka aiheutti myymälän evakuoinnin ja sulkemisen.

Puolustusvoimat totesi kranaatin vaarattomaksi samana iltana. Oulun poliisi nojaa tähän Puolustusvoimilta saatuun tietoon. Poliisi ei siis varmista, oliko kyseessä oikea kranaatti vai esimerkiksi lelu.

Oulun poliisista kerrotaan, ettei se ole tässä vaiheessa havainnut mitään merkkejä siitä, että erityisesti SPR:n toimintaan olisi kohdistunut jonkinlaista uhkailua Oulussa.