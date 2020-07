Moni kalastaja käyttää yhä saimaannorpalle vaarallisia katiskoja – Kaupasta ostettua katiskaa luullaan turvalliseksi, mutta se ei aina ole

Metsähallituksen valvojat ovat löytäneet tänä kesänä huolestuttavan määrän norpalle vaarallisia katiskoja Saimaalta. Valvontaa on tehty kahden kuukauden ajan. Norpalle vaarallisia katiskoja oli jo kesäkuun puoliväliin mennessä löydetty selvästi enemmän kuin viime vuonna.

Pohjois-Savon ely-keskuksen kalastusbiologi Teemu Hentinen arvelee, että kyse on kalastajien epätietoisuudesta. Uusia norpan suojelualueita on tullut lisää, eikä tieto ole saavuttanut uusien suojelualueiden asukkaita.

– Ihmiset uskovat, että kun he ostavat kaupasta katiskan, se on turvallinen norpalle. Näin ei kuitenkaan ole, sillä katiskoilla kalastetaan paljon muillakin vesillä kuin Saimaalla.

Sami Ikonen/Yle

Katiskan nielu ei saisi olla mistään kohtaa yli viittätoista senttimetriä leveä, sillä suuremmasta aukosta norppa voi uida sisälle ja jäädä jumiin.

– Kaupasta ostetun katiskan nielua voi pienentää nippusiteillä tai harjateräksellä, Hentinen sanoo.

Verkot ovat vaarallisia kuuteille vielä heinäkuussa

Katiskoiden lisäksi vaaraa saimaannorpalle aiheuttavat tällä hetkellä kalaverkot. Verkkokalastuskielto päättyi kesäkuun lopussa, mutta ely-keskus suosittelee silti, ettei verkkoja laitettaisi veteen ennen elokuuta. Viime vuonna neljä kuuttia hukkui verkkoihin heinäkuussa pian verkkokalastuskiellon päätyttyä.

– Ihmiset ajattelivat, että koska kielto päättyi, verkkojen laittamisen veteen täytyy siis olla turvallista. Heinäkuussa kuutit ovat vielä sen verran pieniä, että ne voivat takertua verkkoihin, Hentinen sanoo.

Verkkokalastuskielto on rajattu heinäkuun sijaan kesäkuuhun, sillä heinäkuu on tärkeää aikaa vapaa-ajan kalastukselle. Kiellon jatkamista heinäkuun loppuun tai pidemmäksi aikaa pohditaan parasta aikaa maa-ja metsätalousministeriön asettamassa työryhmässä. Nykyinen asetus on voimassa enää ensi huhtikuuhun saakka.

Ministeri: Hyvä, ettei verkkokalastus suositella

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä pitää hyvänä ely-keskuksen suositusta pidättäytyä vielä verkoilla kalastamisesta. Hän ei kuitenkaan halua kertoa kantaansa siihen, pitäisikö verkkokalastuskieltoa jatkaa, sillä työryhmän pohdinta on vielä kesken.

– On hyvä, että meillä on suosituksia ja kalastajat voivat valita itse välineensä ja tapansa kalastaa. Norppien määrä on kasvanut huomattavan paljon enemmän ja ripeämmin kuin on odotettu, sillä kaikki ovat sitoutuneet suojelun päämääriin.

Eduskuntaan on matkalla myös kansalaisaloite (siirryt toiseen palveluun), jolla vaaditaan ympärivuotista verkkokalastuskieltoa saimaannorpan levinneisyysalueella. Sen on allekirjoittanut 76 200 ihmistä. Aloitteen käsittely ei kuitenkaan ole edennyt, sillä puhemiesneuvosto päätti, ettei kansalaisaloitteita käsitellä korona-aikana.

Leppä ei näe kansalaisaloitteen lisäävän painetta verkkokalastuskiellon jatkamiseen.

– Ei ole olemassa mitään painetta siihen, että jotakin katastrofaalista olisi nyt tapahtumassa.

Asetus kalastuksesta saimaannorpan suojelemiseksi päivitetään ensi vuoden alussa. Kansalaisaloite käsitellään erillisenä asiana omassa aikataulussaan.