THL: Tallinnan-risteilyllä useita altistumisia koronavirukselle – ainakin kaksi perhettä joutunut karanteeniin

Terveysviranomaisten tiedossa on useita tapauksia, joissa matkustajalla on matkan jälkeen hänellä todettu koronatartunta.

Silja Europan Tallinnan risteilyllä 30.6.–1.7. lieväoireinen henkilö on pidempiä aikoja oleskellut laivan yleisissä tiloissa ja näin muut matkustajat ovat saattaneet altistua taudille. Silja Europan risteily lähti Helsingistä tiistaina 30.6. klo 18.30. Paluumatkalle laiva lähti Tallinnasta keskiviikkona 1.7. klo 12.30.

– Me olemme tunnistaneet sieltä kaksi perhettä, jotka ovat altistuneet ja kontaktoitu. Tartunnan saanut henkilö on liikkunut sen verran laaja-alaisesti laivalla, että kaikkia kontakteja ei pystytä millään tunnistamaan, kertoo Helsingin kaupungin terveysasemien johtajalääkäri Timo Lukkarinen.

Lukkarisen mukaan karanteeniin ei tulla asettamaan ketään muita laivalla olleita, paitsi heidät, jotka ovat jo yhteydenoton saaneet. Hän kuitenkin toivoo, että risteilyllä olleet hakeutuvat matalalla kynnyksellä hoitoon, jos oireita ilmaantuu.

– Nämä kaksi perhettä, jotka ovat nyt karanteenissa ovat olleet hyvin tiiviisti tekemisissä tartunnan saaneen altistajan kanssa.

Risteilyllä olleiden matkustajien määrästä ei ole tarkkaa tietoa ja Lukkarisen mukaan tartunnan saanut henkilö ei osaa tarkasti arvioida kuinka monen henkilön kanssa on ollut kontaktissa. Selvää on, että kaikki risteilyllä olevat eivät ole altistuneet.

– Henkilö on ilmeisesti vieraillut ainakin yökerhossa. Yleisissä tiloissa, joissa hän on käynyt on voinut tapahtua altistumisia.

Lukkarisen mukaan uusia laivalta tulleita tartuntoja ei ole ilmennyt.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL kertoo, että laivoilla on tullut esiin useita muitakin tapauksia, joissa matkustajalla on myöhemmin todettu koronatartunta.

THL pyytää kyseisillä laivavuoroilla matkustaneita tarkkailemaan mahdollisia koronaviruksen oireita, joita ovat esimerkiksi kuume ja/tai yskä ja/tai hengenahdistus. Mikäli lieviäkin oireita ilmaantuu, ota herkästi yhteyttä terveydenhuoltoon, jotta pääset testiin ja saat lisää ohjeita.

Pääsääntöisesti näissä tapauksissa henkilöt ovat itse välttäneet laivalla liikkumista ja ihmisjoukkoja, joten heidän lähikontaktinsa ovat jääneet vähäisiksi tai altistuneet on ollut mahdollista tunnistaa, tavoittaa ja asettaa karanteeniin.

Näissä tapauksissa muiden kuin lähikontaktien riski sairastumiseen on pieni.