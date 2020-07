Välimeren siirtolaisliikennekin muuttui koronakeväänä – Kreikkaan tulee nyt parisataa ihmistä kuussa, Italiaan tulijoiden määrä kasvussa

Espanjaan tuli aiempaa enemmän ihmisiä alkuvuodesta, mutta sittemmin määrä on ollut laskussa vuodentakaisesta.

Välimeren maihin tulevien siirtolaisten ja pakolaisten kokonaismäärä on pudonnut roimasti keväällä. YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n mukaan tulijoita oli tänä vuonna kesäkuun loppuun mennessä vajaat 28 000 eli noin neljänneksen vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Koko viime vuonna Välimeren maihin tuli lähes 124 000 siirtolaista ja pakolaista, valtaosa Kreikkaan, Espanjaan ja Italiaan. Määrä on laskenut tasaisesti viime vuosina.

Tammi-maaliskuussa määrät olivat vielä viime vuoden tasolla, mutta huhti-kesäkuussa tulijoita oli alle puolet vuotta aiemmasta. Maakohtaisesti tilanne kuitenkin vaihtelee, ja esimerkiksi koronakriisin vaikutusta loppuvuoteen voi vielä vain arvailla.

Myös EU:n rajavirasto Frontex raportoi esimerkiksi huhtikuussa pienimmästä määrästä laittomia rajanylityksiä Välimeren alueella sitten vuoden 2009. Frontexin mukaan suurin vaikuttava tekijä oli juuri koronavirus.

Frontexin toukokuun tilastoissa määrät kuitenkin kasvoivat huomattavasti keskisen ja läntisen Välimeren reiteillä eli käytännössä Italiassa ja Espanjassa.

Kreikkaan tulleiden määrä jyrkässä laskussa

Kreikkaan tuli tammi-kesäkuussa runsaat 10 000 siirtolaista ja pakolaista, kun vuosi sitten samaan aikaan määrä oli runsaat 18 000. Huhti-kesäkuussa tulijoiden määrä suorastaan romahti, UNHCR kertoo. Tuolloin tulijoita oli enää parisataa kuukaudessa.

Tyypillisesti Kreikkaan meritse tulevien määrä nousee selvästi loppukesästä ja alkusyksystä, mutta yleensä luvut ovat lähteneet nousuun jo kesän alussa.

Harri Vähäkangas / Yle

Tänä vuonna tulijoista lähes 40 prosenttia on ollut afganistanilaisia ja neljäsosa syyrialaisia. Muista suurin ryhmä ovat Kongon demokraattisen tasavallan kansalaiset, joita on tullut vajaat 700.

UNHCR:n mukaan Kreikkaan tulevista miehiä on noin 40 prosenttia, lapsia hieman yli kolmannes ja naisia noin neljäsosa.

Kreikassa arvioidaan olevan noin 5 000 ilman huoltajaa olevaa alaikäistä turvapaikanhakijaa, joita Suomi ja kymmenkunta muuta EU-maata ovat luvanneet ottaa vastaan. Suomeen ensimmäiset saapuvat tällä viikolla. Lue tarkemmin täältä.

Espanjassa pudotus ollut pienempi

Myös Espanjassa luvut ovat pudonneet, joskaan eivät yhtä paljon. UNHCR:n mukaan kesäkuun loppuun mennessä Espanjaan tuli noin vajaat 8 500 siirtolaista ja pakolaista eli noin kolmannes vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Alkukeväästä määrät olivat viime vuotta suurempia, mutta huhti–kesäkuussa määrä näyttää jääneen alle puoleen vuodentakaisesta.

Espanjaan tulevien kansallisuuksien kirjo on Kreikkaa laajempi: eniten on algerialaisia, noin neljäsosa. Seuraaviksi yleisimpiä lähtömaita ovat Marokko ja Guinea. Noin 90 prosenttia Espanjaan alkuvuonna tulleista on kotoisin jostain Afrikan maasta.

Valtaosa tulijoista on UNHCR:n mukaan miehiä, 77 prosenttia. Naisia oli 13 prosenttia ja lapsia 10 prosenttia.

Italian luvut edellä vuodentakaisesta

Italiaan on saapunut alkuvuonna meritse enemmän siirtolaisia ja pakolaisia kuin vuosi sitten samaan aikaan. Viime vuoden tammi-kesäkuussa tulijoita oli alle 3 000, ja suurimmat määrät tulivat vasta syksyllä. Yhteensä viime vuonna Italiaan saapui lähes 11 500 ihmistä.

Tämän vuoden alkupuoliskolla tulijoita on ollut yli kaksi kertaa enemmän kuin vuotta aiemmin, lähes 7 000.

Kuukausittainen määrä on ollut nousussa viime syyskuusta lähtien, ja putosi edellisvuoden tasolle vain maaliskuussa samaan aikaan, kun Italian koronaepidemia puhkesi toden teolla. Vuodentakaisissa alhaisissa luvuissa näkynee myös silloisen sisäministerin Matteo Salvinin tiukka maahantulolinja.

Italiaan saapuvat siirtolaiset ja pakolaiset ovat kansallisuuksiltaan vielä monimuotoisempi joukko. Suurin ryhmä ovat tunisialaiset, joita oli alkuvuonna yli viidesosa tulijoista. Vajaa viidesosa oli bangladeshilaisia, joita on tullut Italiaan runsaasti koko 2010-luvun ajan. Lisäksi Italiaan tulee ihmisiä useista eri Afrikan ja Lähi-idän maista.

Miehiä oli valtaosa myös Italiaan alkuvuonna tulleista, lähes kolme neljästä. Lapsia oli vajaa viidesosa ja naisia alle yhdeksän prosenttia.

Kaikissa kolmessa maassa siirtolaisten ja pakolaisten määrät ovat laskeneet selvästi huippuvuosista ainakin alkuvuoden perusteella. UNHCR:n tilastojen mukaan heitä tuli Espanjaan vuonna 2018 hieman yli 26 000, Italiaan vuonna 2016 runsaat 181 000 ja Kreikkaan vuonna 2015 yli 856 000.

Pakolaiskriisin vuosina 2015–2016 Välimeren maihin tuli yhteensä arviolta yli 1,4 miljoonaa ihmistä.

