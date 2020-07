Turistit rynnistivät ottamaan selfien maski kasvoillaan Mona Lisan edessä – tältä näytti, kun maailman suosituin museo avautui koronatauon jälkeen

Maailman suosituin museo ja Ranskan suosituin turistikohde, Pariisissa sijaitseva Louvre, on avannut ovensa lähes neljä kuukautta kestäneen kiinniolon jälkeen.

Museo ei ole ollut yhtä pitkää aikaa suljettuna toisen maailmansodan jälkeen.

Museon sisäänkäynnille muodostui maanantaina jonkin verran jonoa, vaikkei jonottajia ollutkaan normaaliaikojen määrää. Aurelien Morissard / AOP

Koronaviruksen leviämisen estämiseksi asetetut rajoitukset ovat keväästä lähtien estäneet turisteja tekemästä tärkeintä rituaaliaan eli ottamasta valokuvaa itsestään taustallaan Mona Lisa.

Maanantaina ovien avauduttua Leonardo da Vincin maalauksen eteen muodostuikin jälleen suurin ruuhka, vaikka turistien pakkautumista tiiviiksi ryhmiksi onkin pyritty estämään.

Silti brysseliläinen Nicole Lamy iloitsi uutistoimisto AFP:n haastattelussa siitä, että maalauksen pystyi nyt näkemään läheltä rajoitetun kävijämäärän vuoksi. Myös pariisilainen Arzel Bertrand kertoi saapuneensa nyt Louvreen toiveenaan kierrellä saleja rauhassa.

Museossa liikkuvia pyritään ohjaamaan nauhakujien ja lattiaan tehtyjen merkintöjen avulla. Aurelien Morissard / AOP

Museoon on muun muassa asetettu merkkejä lattioihin sopivien pysähtymispaikkojen osoittamiseksi. Lattioissa on myös oikean kulkusuunnan osoittavia nuolia. Reitiltä takaisin kääntyminen on kielletty.

Sekä henkilökunnan että yli 11-vuotiaiden vierailijoiden edellytetään käyttävän koko ajan kasvot suojaavia maskeja (siirryt toiseen palveluun). Sisäänpääsylippu on ostettava ennen museoon saapumista internetistä.

Moni museossa maanantaina vieraillut iloitsi siitä, että saleissa on nyt hyvin tilaa katsoa taidetta. Kuvan maalaus on Eugène Delacroix’n Vapaus johtaa kansaa. AOP

Louvreen päästetään sisälle puolessa tunnissa enimmillään 500 uutta vierailijaa. Noin kolmannes museon saleista pysyy suljettuna, sillä ne ovat liian ahtaita turvavälien varmistamiseen.

Museovieraiden edellytetään käyttävän kasvosuojuksia. Lapsia vaatimus ei kuitenkaan koske. Christophe Petit Tesson / EPA

Louvressa vierailee tavallisesti vuosittain lähes kymmenen miljoonaa matkailijaa. Esimerkiksi viime vuonna kävijöitä oli 9,6 miljoonaa.

Tänä vuonna kävijämäärä romahtaa sekä pitkän kiinniolon että uudelleen avatun museon kävijämäärän rajoittamisen ja Ranskan matkustusrajoitusten vuoksi. Tavallisena vuonna kolme neljästä Louvressa vierailevasta ihmisestä on ulkomaalaisia.

Ranskan suosituin turistikohde oli suljettuna lähes neljä kuukautta, eli kauemmin kuin kertaakaan aiemmin toisen maailmansodan jälkeen. Aurelien Morissard / AOP

Ensimmäisen aukiolopäivän 7 000 pääsylippua myytiin nopeasti loppuun. Tavallisesti museoon myydään päivässä keskimäärin 30 000 lippua. Kesäkuukausina päivittäisiä kävijöitä on voinut olla jopa 50 000.

Museoon saapuvia ohjeistetaan muun muassa käyttämään kasvosuojusta ja desinfioimaan ovella kätensä. Christophe Petit Tesson / EPA

Museon arvioidaan menettäneen sulun vuoksi jo yli 40 miljoonaa euroa.

Louvren vuosibudjetti on 250 miljoonaa euroa, josta Ranskan valtion antama osuus on sata miljoonaa euroa. Lipputulojen menetyksellä voi siis olla suuri vaikutus museon talouteen.

Museoon ensimmäisenä päivänä myydyt 7 000 lippua varattiin nopeasti. Tavallisesti Louvressa käy päivässä keskimäärin 30 000 vierasta. Christophe Petit Tesson / EPA

Louvre kuitenkin iloitsee lisääntyneestä virtuaalisesta kiinnostuksesta korona-aikana. Oman ilmoituksensa mukaan Louvre on 4,1 miljoonalla seuraajallaan Instagramin suosituin museo (siirryt toiseen palveluun).

