Ylen kysely keskustavaikuttajille: Annika Saarikko on Katri Kulmunia suositumpi keskustan puheenjohtajaksi

"Annika Saarikko on keskustan viimeinen toivo." "Katri Kulmunille kunniaksi, ei ole Sanna Marinin ohjailtavissa."

Keskustan nykyinen puheenjohtaja Katri Kulmuni jää toiseksi, kun keskustavaikuttajilta kysytään suosikkia puheenjohtajaksi.

Annika Saarikko saa suuremman kannatuksen puheenjohtajaksi kuin Kulmuni Ylen kyselyssä puoluevaltuuston jäsenille, puoluehallitukselle ja eduskuntaryhmälle.

Annika Saarikko saa kyselyssä 47 prosentin kannatuksen, Katri Kulmunin kannatus on 38 prosenttia. Kantaansa ei osaa sanoa 15 prosenttia vastaajista. Kyselyyn vastasi 95 keskustavaikuttajaa 186:stä, joten vastausprosentti on 51.

Kyselyn tulos on suuntaa-antava. Saarikon ja Kulmunin kannatuksen ero on yhdeksän vastaajaa.

Kulmuni on ilmoittanut pyrkivänsä jatkokaudelle keskustan puheenjohtajaksi. Saarikko harkitsee puheenjohtajakisaan lähtöä.

Ylen esittämä kysymys oli tarkalleen tämä: Katri Kulmuni on halukas jatkamaan puheenjohtajana, Annika Saarikko on sanonut harkitsevansa ehdokkuutta. Jos Oulun puoluekokouksessa puheenjohtajavaali käydään näiden kahden välillä, kumpaa kannatatte?

Keskustan puheenjohtaja valitaan Oulun puoluekokouksessa syyskuussa. Paikalle saattaa tulla jopa 2000 kokousedustajaa.

Kaikki kyselyn vastaajat eivät ole äänivaltaisia kokousedustajia, mutta puoluevaltuuston jäsenien, puoluehallituksen ja eduskuntaryhmän mielipiteet antavat kuitenkin osviittaa mielialoista puolueessa.

Annika Saarikko palaa vanhempainvapaalta hallituksen tiede- ja kulttuuriministeriksi elokuun alkupuolella. Hän on luvannut siihen mennessä ilmoittaa, pyrkiikö hän keskustan puheenjohtajaksi.

Saarikon tueksi perusteita: "viimeinen toivo", "enemmän kokemusta"

Keskustavaikuttajat perustelivat tukeaan Annika Saarikolle hänen kokemuksellaan, taidoillaan ja esiintymiskyvyllään.

– Saarikko on keskustan viimeinen toivo. Ilman häntä tämä laiva tulee uppoamaan ja puolueemme taantuu pysyvästi 5–10 prosentin agraaripuolueeksi.

– Annikalla on enemmän elämän ja politiikan kokemusta sekä tunneälyä, joita puheenjohtajalta tarvitaan.

– Saarikko on sanavalmis, innostava ja osaava sekä loistava esiintyjä. Osaa ottaa esille keskustan tärkeitä teemoja.

– Annikalla on taito nopeasti hahmottaa kokonaisuuksia ja ilmaista asiansa tiivistetyn selkeästi. Hänessä on luontaista kykyä nähdä asioiden ydin ja tuoda se uskottavasti esille.

Katri Kulmuni valittiin keskustan puheenjohtajaksi vajaa vuosi sitten Kouvolan puoluekokouksessa. Annika Saarikko ei ollut silloin ehdolla. Saarikko kannatti puheenjohtajaksi puolustusministeri Antti Kaikkosta. Lassi Lähteenmäki / Yle

Kulmunin tueksi perusteita: "ei Marinin ohjailtavissa", "aluepolitiikka"

Keskustavaikuttajat perustelivat tukeaan Katri Kulmunille aluepolitiikan ymmärtämisellä, vastuunkantajana ja sillä, ettei hän ole pääministeri Sanna Marinin (sd.) ohjailtavissa.

– Katri on osoittanut olevansa koko kansan edustaja. On osoittanut viimeaikaisilla toimillaan, että hän on vastuunkantaja. Hän tuo selvästi esille oman ja puolueen mielipiteen. Ei ole toisten puolueiden juoksutyttö.

– Kommelluksia on vähän sattunut, mutta ei ole maata kaatavaa. Parantaa kuin sika juoksuaan koko ajan. Kyllä on kantavuutta ja kannatusta kokouksessa, pohjoisen alueen ehdokas.

– Aluepolitiikkatematiikkaan profiloitunut keskusta saa Katri Kulmunista koko maan elinolot tuntevan ja ymmärtävän puheenjohtajan, joka todellakin haluaa tukea kaikkien kotiseutujen kehittämistyötä. Hänen elämäntilanteensa sopii nyt puheenjohtajan tehtävään.

– Katri on ollut todella vaikeissa paikoissa ja osoittanut selviävänsä niistä. Sovinistiset äänenpainot useasti haluavat kuvata Katria Juha Sipilän tai jonkun muun äänitorvena, mutta ihan omilla aivoillaan ajatteleva viisas nainen hän on. Hän ei ole Marinin ohjailtavissa vaan haluaa olla kriittinen itsenäinen toimija.

Halu saada haastaja Kulmunille on lisääntynyt koko ajan

Keskustavaikuttajien halu saada nykyiselle puheenjohtajalle Katri Kulmunille haastaja Oulun puoluekokoukseen on lisääntynyt koko ajan. Yle kysyi samaa asiaa samoilta vastaajilta aiemmin sekä kesäkuussa että helmikuussa, jolloin oletus oli, että puoluekokous olisi kesäkuussa Vantaalla.

Nyt kaksi kolmasosaa vastaajista haluaa Kulmunille haastajan ja puheenjohtajakisan puoluekokoukseen.

Keskustavaikuttajista 24 prosenttia on sitä mieltä, että haastajaa puheenjohtajalle ei tarvita. Kantaansa ei osaa vielä kertoa 9 prosenttia vastaajista.

Helmikuussa haastajaa Kulmunille kaipasi vain 24 prosenttia vastaajista. Kesäkuussa keskustavaikuttajien mieli oli jo muuttunut, haastajaa nykyiselle puheenjohtajalle kaipasi 60 prosenttia vastaajista. Nyt osuus on vielä suurempi, 66 prosenttia.

Kesäkuussa Ylen kyselyssä Annika Saarikko oli ykkössuosikki Kulmunin haastajaksi.

Puheenjohtajakisaa kaipaavat arvioivat, että keskustan kannatus ei ole halutulla tasolla. Terveen puolueen merkkinä pidettiin, että johtajapaikoista kisataan. Vastauksissa viitattiin myös Katri Kulmunin esiintymiskoulutussotkuun ja eroon valtiovarainministerin tehtävästä.

– Viime aikaisten tapahtumien vuoksi on hyvä käydä rehti kilpa siitä, kuka keskustaa johtaa kunnallisvaaleihin.

Haastajaa kaipaavien keskustavaikuttajien perusteluissa kaivattiin myös mieluusti useampaa kuin kahta ehdokasta.

Muutama vastaaja pohti, ettei puheenjohtajakisa tai puheenjohtajan vaihdos ole automaattisesti tie nouseviin kannatuslukuihin, vaikka puheenjohtajavaalin kriittinen keskustelu olisi tervetullutta.

– Pelkään, että jos Annika voittaisi, kenttä jakautuisi liikaa. Keskusta vaatii syvää uudistamista joka tasolla eikä tuo uudistus ole yhdestä henkilöstä kiinni.

Näin kysely tehtiin:

Yle kysyi 186 keskustavaikuttajalta Oulun puoluekokouksen puheenjohtajavalinnasta. Keskustavaikuttajilla tarkoitetaan kyselyssä puoluevaltuuston jäseniä, puoluehallitusta ja eduskuntaryhmää.

Kyselyyn vastasi puolet heistä, joille kysely lähetettiin: yhteensä 95 vastaajaa. Vastausprosentti on 51.

Tiedot kerättiin 3.–7. heinäkuuta. Enemmistö vastauksista saatiin sähköpostitse lähetetyllä kyselylomakkeella ja osa puhelimitse.

Kyselyn tulokset ovat suuntaa-antavia. Vastaukset edustavat keskustavaikuttajien näkemyksiä. Puolueen puheenjohtajan valitsee noin 2 000 äänivaltaista puoluekokousedustajaa Oulun puoluekokouksessa 4.–6. syyskuuta.

