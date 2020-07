Uusi laki muutti myös ratikan punaisia valoja: Osaatko toimia risteyksessä?

Kiinteää keltaista valoa ei saa ohittaa, sillä ratikka on jo lähellä. Punaiset valot eivät enää vilku.

Uusi tieliikennelaki tuli voimaan kesäkuun alussa. Vähälle huomiolle on jäänyt, että samalla myös raitiovaunuvalojen toimintaan tuli muutos.

Aiemmin punaiset valot vilkkuivat, mutta uudistuksen jälkeen punaiset valot palavat raitiovaunuvaloissa yhtäjaksoisesti merkkinä siitä, että raitiovaunu kulkee risteyksestä läpi.

Tampereella testataan parhaillaan ensimmäistä ratikkaa, ja kaupunkilaisia opastetaan myös ratikan liikennevaloihin. Ratikka on täysin uusi liikenneväline Tampereella, ja sitä se on myös suositussa kaupungissa kulkeville.

Projektipäällikkö Mika Kulmala Tampereen kaupungilta sanoo, että kiinteiden punaisten valojen palaessa risteykseen ei saa missään nimessä ajaa. Varovainen pitää olla jo aiemmin.

– Raitiovaunuvalot toimivat siis siten, että vilkkuvan keltaisen aikana pitää noudattaa erittäin suurta tarkkaavaisuutta ja kiinteää keltaista ei saa enää ohittaa, sillä ratikka on jo lähellä, Kulmala sanoo.

Tähän mennessä tamperelaisilla on ollut tottumista esimerkiksi siihen, että raitiovaunuvalo antaa ratikalle etusijan myös liikenneympyrässä. Testiajoissa selvisi, että joillakin oli vaikeuksia esimerkiksi ajaa liikenneympyröissä, kun ratikan testivaunu oli liikkeellä.

Ratikan punaiset valot eivät uuden lain mukaan enää vilku. Marjut Suomi / Yle

Valot toimivat näin:

Tamperelaisia kehotetaankin nyt opettelemaan liikennesäännöt tarkasti. Ratikan sivuilla (siirryt toiseen palveluun) neuvotaan tarkkaan raitiovaunuvalojen toimintaperiaate, joka menee näin:

Opastin näyttää nopeasti vilkkuvaa keltaista valoa, joka kehottaa tiellä liikkujia erityiseen varovaisuuteen. Kiinteä keltainen valo syttyy 3–5 sekunniksi, ja sen palaessa auto tulee pysäyttää, mikäli sen pystyy tekemään turvallisesti. Ratikka on jo lähellä! Kaksi punaista valoa syttyy, eikä risteykseen saa enää missään tapauksessa ajaa. Ratikka kulkee risteyksen läpi. Kun ratikka on mennyt, raitiovaunuvalo vilkuttaa vielä muutaman sekunnin keltaista, sen jälkeen valot sammuvat ja liikenne jatkuu tuttujen sääntöjen mukaan.

Testit sujuneet suunnitelmien mukaan

Tampereen ensimmäistä ratikkaa testataan parhaillaan katuverkossa. Samalla kaupunkilaisilta pyydetään palautetta esimerkiksi valo-opastamien toiminnasta.

Viime viikon lopulla alkaneet ensimmäiset testit katuverkossa sujuivat suunnitelmien mukaan.

Yleisöä koeajot kiinnostivat, ja Hervannan valtaväylän varrella liikkui katsojia tasaiseen tahtiin koeajoja seuraamassa.

Ratikan liikennöinti alkaa ensi vuoden elokuussa.

Ratikka alkaa liikennöidä ensi vuoden elokuussa Tampereella. Antti Eintola / Yle

Tällä viikolla testataan ratikan sähköjärjestelmän kuormitusta. Testit tehdään siten, että vaunuun on lisätty painoa maksimimatkustajamäärän verran.

Käytännössä se tarkoittaa, että jokaisella istumapaikalla olisi matkustaja ja lisäksi seisomapaikoilla kuusi henkilöä per neliömetri. Tarvittava kuorma on saatu lisäämällä vaunuun hiekkasäkkejä. Näin maksimipaino on 84,4tonnia.

