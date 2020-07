Pohjoismaat saavat viimein Voguen – lähes kaikilla muilla jo olikin

Muotilehti Vogue ryhtyy julkaisemaan Pohjoismaissa omaa lehteä. Ensi keväänä on tarkoitus lanseerata Vogue, jota tehdään Ruotsissa. Painopiste tulee olemaan pohjoismaisessa muodissa, muotoilussa ja kestävässä kehityksessä.

Vogueta kustantavan yhdysvaltalaisen Condé Nast -yhtiön mukaan Pohjoismaat on ollut jo vuosia inspiraation lähteenä muodille. Lisäksi maat ovat olleet johtavassa asemassa luontoa säästävän muodin kehittelyssä.

Englannin kielellä ilmestyvä julkaisu kattaa Skandinavian lisäksi myös "kaukaisemmat maat kuten Suomen ja Islannin", todetaan tiedotteessa. Lehti ilmestyy printtinä, mutta painopiste on vahvasti myös digitaalisessa ja sosiaalisessa mediassa.

Vogue haluaa lanseerata lehtensä Pohjolassa, koska täältä on noussut monia johtavia vaatebrändejä. Kustantaja Condé Nast (siirryt toiseen palveluun) pitää tärkeänä myös muodin ympäristöystävällisyyttä ja sitä, miten Pohjoismaissa etsitään teknologisia ratkaisuja kestävään kehitykseen.

Lehteä tehdään Tukholmassa ja sen päätoimittajaksi tulee ruotsalainen Martina Bonnier. Hänellä on pitkä kokemus media-alalta nimenomaan muodin parissa. Bonnier on ollut päätoimittajana Ruotsin suurimmassa naistenlehdessä Damernas Världissä ja lisäksi kirjoittanut kirjoja muodista ja tyylistä. Häntä pidetään Ruotsissa muoti-ikonina.

Martina Bonnier kuuluu Ruotsin vaikutusvaltaiseen kirjankustantajasukuun.

Voguen pääkonttori on New Yorkissa. Muotiraamatuksi kutsuttu lehti ilmestyy kuukausittain. Yhdysvalloissa ilmestyvä lehti on suurin, sen levikki on noin 1,2 miljoonaa. Monissa maissa on omat versionsa Voguesta. Merkittävimmät ovat Ison-Britannian, Ranskan ja Italian lehdet. Pohjoismaat on ollut viimeisimpiä kolkkia, jossa ei ole ollut omaa Vogueta.

Lue myös:

Muotiraamattu Vogue hehkuttaa Sanna Marinia – lehden mukaan maailman nuorin naispuolinen pääministeri on tyylikäs, rauhallinen ja hallittu