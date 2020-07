Liikuntarajoitteisen naisen murhasta Kalajoella elinkautinen miehelle – vaimo tuomittiin ehdolliseen pahoinpitelystä

Oulun käräjäoikeus on tuominnut kalajokisen miehen elinkautiseen vankeusrangaistukseen liikuntarajoitteisen naisen murhasta. Hänen vaimonsa sai neljän kuukauden ehdollisen tuomion pahoinpitelystä.

Syyttäjä vaati molemmille elinkautista tuomiota ja vaihtoehtoisesti naiselle tuomiota yllytyksestä murhaan.

Teko tapahtui tammikuussa Pohjois-Pohjanmaalla Kalajoella uhrin asunnossa. Mies oli kuristanut uhria ja sen jälkeen surmannut tämän teräaseella. Mies on myöntänyt teon tappona, mutta kiistänyt murhasyytteen.

Oikeuden mukaan mies on käyttänyt teräasetta niin, että on varmasti tiennyt tappavansa uhrin. Teosta on ilmennyt päättäväisyys ja surmaamispyrkimys. Teko on myös ollut erityisen raaka ja julma, koska uhri on ollut täysin puolustuskyvytön.

Tuomitun vaimo on lyönyt uhria aluksi nyrkillä, samoin kuin miehensä. Oikeuden mukaan nainen on myös seurannut ja kommentoinut miehensä toimintaa ja suhtautunut siihen hyväksyvästi.

Naisen ei kuitenkaan voitu katsoa osallistuneen kuristamiseen ja teräaseen käyttämiseen.

Oikeus katsoo myös, että vaikka vaimon puheet todennäköisesti vaikuttivatkin jossain määrin miehen toimintaan, jäi varteenotettava mahdollisuus, että mies olisi toteuttanut tekonsa ilman niitäkin. Niinpä vaimo ei osallistunut surmaan tekijänä eikä yllyttäjänä.

Käräjäoikeuden mukaan pariskunta oli mennyt uhrin asunnolle juomaan, ilman tarkoitusta pahoinpidellä tai tappaa uhri. Teolle ei ole löytynyt selkeää motiivia. Molemmat syytetyt olivat tapahtumahetkellä päihteiden vaikutuksen alaisina.

Syyttäjän mukaan motiivi teolle oli se, että uhri oli sukua miehelle, joka oli pahoinpidellyt syytettyä naista aiemmassa suhteessa.

