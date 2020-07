EU-komission talousennusteessa Suomen ensi vuoden talouskasvu on EU-maista kaikkein hitainta. Komissio ennustaa Suomen talouden supistuvan tänä vuonna 6,3 prosentilla ja kasvavan ensi vuonna vain 2,8 prosentilla.

Suomen kasvu jää näin selkeästi jälkeen muista euroalueen maista. Komissio ennustaa euroalueen talouden supistuvan tänä vuonna 8,7 prosentilla ja kasvavan ensi vuonna 6,1 prosentilla.

Komission ennuste talouden supistumisesta on kaikkiaan synkistynyt. Toukokuussa julkaistussa kevään ennusteessa euroalueen laskuvauhdiksi oli arvioitu 7,7 prosenttia.

Suomen kasvuvauhti oli myös silloin EU-maiden heikointa, mutta nyt odotukset talouskasvusta ovat heikentyneet entisestään. Kevään ennusteessa Suomen ensi vuoden talouskasvuksi oli arvioitu 3,7 prosenttia.

Komission ennuste talouden supistumisesta on synkistynyt entisestään. Komission varapuheenjohtajan Valdis Dombrovskisin mukaan koronaviruspandemian rajoitustoimien vaikutukset talouteen ovat olleet odotettua vakavampia. Syynä talousennusteen synkistymiselle on myös se, että rajoitustoimien purku on edennyt arvioitua verkkaisemmin.

– Seilaamme edelleen myrskyisillä vesillä ja edessämme on monia riskejä, mukaan lukien uusi merkittävä tartunta-aalto, Dombrovskis varoittaa.

Komission mukaan alustavat luvut touko- ja kesäkuulta antavat kuitenkin viitettä siitä, että pahin romahdus olisi ohitettu.

Talouden elpymisen odotetaan vauhdittuvan loppuvuoden aikana. Dombrovskis huomauttaa, että EU:ssa on nyt syytä olla varuillaan eritahtisesta elpymisestä.

Ennusteissa paljon epävarmuuksia

Monissa muissa EU-maissa talous supistuu tänä vuonna huomattavasti Suomea jyrkemmin. Esimerkiksi Italian talouden odotetaan supistuvan 11,2 prosentilla, Espanjan 10,9 prosentilla ja Ranskan 10,6 prosentilla. Ennusteen mukaan Italia yltäisi ensi vuonna yli 6 prosentin kasvuvauhtiin, kun Espanjan ja Ranskan taloudet nousisivat yli 7 prosentilla.

Ensi vuoden kasvulukujen osalta häntäpäässä Suomen lisäksi on Ruotsi, jonka kasvuvauhdiksi ennustetaan 3,1 prosenttia. Tänä vuonna Ruotsin talouden odotetaan supistuvan 5,3 prosentilla.

Komission mukaan Suomen talouskasvu perustuisi pitkälti kotimaisen kysynnän varaan. Kasvua hillitsee muun muassa kasvava työttömyys.

Ennusteessa oletetaan, ettei pandemiassa tulisi merkittävää toista aaltoa. Ennusteeseen liittyy paljon epävarmuuksia, joten luvut voivat heittää kumpaan suuntaan tahansa.

Komissio huomauttaa, että Suomen talouskasvukin voi piristyä, jos kauppakumppanit toipuvat kriisistä odotettua nopeammin.

