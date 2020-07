Mistä voisi ensi viikolla matkustaa Suomeen ilman rajoituksia? Nämä maat täyttävät kriteerit nyt

Onnistuuko tänä kesänä vielä lomamatka Etelä-Eurooppaan ilman rajoituksia?

Se selvinnee keskiviikkona, kun hallitus istuu neuvottelupöydän ääreen keskustelemaan matkustusrajoituksista.

Hallituksen on määrä vapauttaa matkustusta Schengen- ja EU-maihin ensi viikon alusta. Kesäkuun 15. päivästä saakka Suomeen on voinut matkustaa vapaasti Norjasta, Tanskasta, Islannista, Virosta, Latviasta ja Liettuasta. Näistä maista tulevilta ei edellytetä omaehtoista karanteenia.

Jo kesäkuun lopun neuvotteluissa hallitus päätti, että matkustusrajoituksia voidaan höllentää, kun edellisen 14 vuorokauden aikana maassa ollut enintään kahdeksan uutta tautitapausta 100 000 henkilöä kohden.

Tämän kriteerin EU- ja Schengen-maista täyttää tällä hetkellä 10 maata, joihin matkustusta ei ole vielä aiemmin vapautettu. Suomen ratkaisujen lisäksi kohdemaiden on hyväksyttävä matkustaminen sinne.

Lähde: Euroopan tautivirasto, ECDC Ilkka Kemppinen / Yle

Asiantuntija: epidemiakeskuksiin pitäisi pystyä reagoimaan

Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) johtavan asiantuntijan Jari Jalavan mukaan niin sanotusta ilmaantuvuusluvusta seurataan itse lukuarvon lisäksi kahta asiaa: kuinka säännöllisesti maa on pystynyt lukuja tuottamaan ja kuinka luku on kehittynyt.

– Jos luvut ovat laskeneet edellisinä päivinä, niin se ei tarkoita, että tilanne olisi sama huomenna. Me voimme seurata kuitenkin tilannetta viime kuukauden muutoksen perusteella ja sitä kautta arvioida mihin ollaan menossa, Jalava kertoo.

Maat, joiden matkustusrajoitukset Suomi purki kesäkuussa, ovat pysyneet Islantia lukuun ottamatta raja-arvon alapuolella. Islannissa tautitapauksia 100 000 henkilöä kohden oli 24. kesäkuuta ja 7. heinäkuuta välisenä aikana 12,05.

Jalava ei olisi toistaiseksi huolissaan Islannin nousseesta luvusta, vaikka senkin kehitystä THL:ssä seurataan tarkasti.

– Islanti on merkittävä poikkeus, sillä väkiluku on niin pieni, että ilmaantuvuusluku heittelehtii helposti. Siellä on myös maailman tehokkain testausjärjestelmä, ja he löytävät suurin piirtein kaikki tapaukset, mikä selittää osaltaan korkeampia lukuja, Jalava toteaa.

Jalava muistuttaa, että yhden maan luku ei välttämättä kerro silti kaikkea. Sitä puoltaa tärkeä esimerkki ajalta, jolloin epidemia oli Euroopassa vasta alussa.

– Maaliskuussa Itävallan tilanne ei vaikuttanut pahalta koko maan osalta, mutta joissakin pienissä kylissä kuten Tirolissa tilanne oli todella paha. On mahdollista, että epidemiakeskuksia tulee jatkossakin maiden sisälle ja se on mielestäni vaikein ennakoitava asia. Mutta niihin pitäisi pystyä reagoimaan, Jalava toteaa.

