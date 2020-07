Kouluille suunnattu korona-avustus kelpasi Kouvolalle, vaikka kaupunki lomauttaa opettajia – opetusneuvos: "Ei avustuksen hengen mukaista"

Kouvolassa on herännyt kipakka keskustelu valtion korona-avustuksista.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myötänyt Kouvolalle runsaan 1,5 miljoonan euron avustuksen esi- ja perusopetukseen sekä varhaiskasvatukseen, vaikka Kouvola myös lomauttaa opettajiaan tulevana syksynä.

Avustuksen ehtojen mukaan rahoitusta ei saa käyttää toimintoihin, joiden henkilöstöä on lomautettu. Jos henkilöstöä lomautetaan, rahoitus täytyy siltä osin palauttaa.

Avustuksesta on keskusteltu esimerkiksi Kouvolan Sanomien yleisönosastolla (siirryt toiseen palveluun)ja kansanedustaja Paula Werningin (sd.) Facebook-sivulla.

Myös opetus- ja kulttuuriministeri Li Andersson (vas.) on osallistunut Twitterissä (siirryt toiseen palveluun) avustuksista käytyyn keskusteluun siteeraamalla avustuksen hakuehtoja.

Tässä hakuehdoista ihan selvästi:



"Mikäli kunta lomauttaa varhaiskasvatus- ja/tai opetushenkilökuntaa, tulee rahoitus palauttaa opetus- ja kulttuuriministeriöön siltä osin, kun lomautuksen vaikutukset kohdistuvat valtion erityisavustuksena haettuihin toimintoihin" — Li Andersson (@liandersson) 7. heinäkuuta 2020

Opetusjohtaja: Avustus ei kohdistu lomautusaikoihin

Kouvola on hakenut avustusta muun muassa oppilashuoltoon ja moniammatillisiin tukitoimiin sekä tukiopetustuntien lisäämiseen. Kaupunki aikoo myös palkata lisää henkilöstöä, kuten erityisopettajia ja -ohjaajia ja opinto-ohjaajia.

Kasvatus- ja opetusjohtaja Veikko Niemi kirjoittaa yleisönosastolla, etteivät lomautukset ole este avustukselle.

– Korona-avustukset kohdennetaan toiminnoittain niin, että ne eivät kohdistu suunniteltuihin opettajien lomautusaikoihin, Niemi kirjoittaa.

Kouvolan opettajat ovat lomautettuina yhteensä 14 vuorokautta. Kaikki opettajat lomautetaan 6.–10. elokuuta 2020 eli ennen koulujen alkua.

Lisäksi opettajat lomautetaan seitsemäksi koulupäiväksi ja yhdeksi viikonlopuksi vaiheittain elo-syyskuussa, kun koulut ovat alkaneet. Varhaiskasvatukseen ei ole tulossa lomautuksia enää syksyllä.

Kouvolalle koronatukea opetukseen Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt yhteensä 84 miljoonan euron korona-avustukset esi- ja perusopetukselle sekä varhaiskasvatukselle. Kouvolan esi- ja perusopetus sai runsaat 1,3 miljoonaa euroa ja varhaiskasvatus noin 256 000 euroa. Kaikki tuen saajat näet ministeriön julkaisemasta listauksesta (siirryt toiseen palveluun). Avustuksen tarkoituksena on tasoittaa koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutuksia lukuvuonna 2020–2021. Avustuksen ehdoissa (siirryt toiseen palveluun)todetaan: "Mikäli kunta lomauttaa varhaiskasvatus- ja/tai opetushenkilökuntaa, tulee rahoitus palauttaa opetus- ja kulttuuriministeriöön siltä osin, kun lomautuksen vaikutukset kohdistuvat valtion erityisavustuksena haettuihin toimintoihin."

Opetusneuvos Tarja Kahiluoto opetus- ja kulttuuriministeriöstä kertoo, että avustus on käytettävissä 1. elokuuta 2020 alkaen, joten esimerkiksi ennen sitä tehdyt lomautukset eivät estä avustusta.

Hän kommentoi Kouvolan tilannetta mediatietojen pohjalta eikä pysty ottamaan suoraan kantaa siihen, onko Veikko Niemen Ylelle kertoma ja yleisönosastolla esitetty tulkinta avustuksesta mahdollinen.

– Ei ole avustuksen hengen eikä ehtojen mukaista, että sitä käytetään toimintoihin, joissa on lomautuksia, Kahiluoto toteaa.

Avustuksen palauttamiseen varauduttu

Niemi kertoo Ylelle Kouvolan varautuneen siihen, että avustusta joudutaan osittain myös palauttamaan.

– Meillä on opettajien lomautusta kaikkiaan 14 päivää, josta viisi päivää on koulupäivien ulkopuolella heti elokuun alussa. Näemme, että niillä päivillä ei ole vaikutusta oppilaiden koulunkäyntiin. Siihen jää vain yhdeksän päivän osuus, joka on meidän tulkintamme mukaan sitä, jolta koronatukea voitaisiin periä takaisin, Niemi kertoo.

Kun koulupäiviä on vuodessa 190, yhdeksän päivän takaisinmaksu tarkoittaisi pientä osaa esi- ja perusopetuksen saamista avustusrahoista.

Niemen mukaan suunnitelmat korona-avustuksen käyttämisestä tarkentuvat vielä, eikä esimerkiksi palkattavan uuden henkilöstön määrästä ole tarkempaa tietoa.

Tarkoituksena on Niemen mukaan suunnitella avustuksen käyttö niin, että avustuksella tehtävät toimenpiteet olisivat mahdollisimman vähän päällekkäin opettajien lomautusten kanssa.

Kuten kaikista valtionavustuksista, myös koulutuksen korona-avustuksista täytyy raportoida avustuksen myöntäjälle.

Viimeistään raportointien yhteydessä selviää, kuinka Kouvolan avustukselle käy. Jos avustuksen ehtoja on rikottu, rahoja joudutaan palauttamaan.

