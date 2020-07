Hollannin poliisi löysi alamaailman vankilan ja kidutuskammion

View this post on Instagram

De politie heeft meer details onthuld over de verdachten in de zaak rond de zeven zeecontainers in het Brabantse Wouwse Plantage, die vermoedelijk als gevangenis en martelkamer gebruikt zouden gaan worden. De containers waren geluiddicht gemaakt en van binnen afgeplakt met warmte-isolerend folie, waarschijnlijk om te voorkomen dat de inhoud van de containers te zien is met een warmtebeeldcamera. Zes containers waren ingericht als cel waarin mensen vastgebonden konden worden. Een andere container was ingericht als martelkamer: er hingen handboeien aan het plafond en er stond een tandartsstoel die aan de vloer was vastgeschroefd. De politie vond onder meer snoei- en takkenscharen, een takkenzaag, scalpels, tangen, handboeien, vingerboeien, tape, bivakmutsen en zwarte katoenen zakken die over het hoofd getrokken kunnen worden. Lees meer over de containers via de link in onze bio. #wouwseplantage #containers #martelcontainer #martelen #politie #om