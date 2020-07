Herätys: Matkustusrajoituksiin odotetaan helpotuksia, vanhoissa huvipuistolaitteissa piilee vaaranpaikkoja, sadekuurot jatkuvat

Hallitus päättää matkustusrajoitusten helpotuksista

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitus päättää tänään keskiviikkona matkustamista koskevista helpotuksista. Nyt on tarkoitus lyödä lukkoon Euroopan maat, joiden rajavalvontaa höllennetään 13. heinäkuuta alkaen. Hallitus päätti jo kesäkuun lopussa, millä ehdoin valvontaa EU:n Schengen-maihin ja muihin EU-maihin helpotetaan.

Yle näyttää suorana, kun ministerit saapuvat neuvottelemaan Säätytaloon.

Yhdysvallat vahvisti vetäytymisensä WHO:sta

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump lehdistötilaisuudessa Valkoisessa talossa 24. kesäkuuta. Saul Loeb / AFP

Yhdysvallat on virallisesti vahvistanut YK:lle vetäytyvänsä Maailman terveysjärjestöstä WHO:sta. Yhdysvallat on ilmoittanut YK:n pääsihteerille António Guterresille, että maa lähtee järjestöstä 6. heinäkuuta 2021. Yhdysvallat on WHO:n suurin rahoittaja. Presidentti Donald Trump on syyttänyt WHO:ta liian läheisistä suhteista Kiinaan, joka ei ole Trumpin mukaan tehnyt tarpeeksi koronaviruspandemian ehkäisemiseksi.

Suomen kielen opetusohjelma joutui pölkylle huippuyliopistossa New Yorkissa

Heli Sirviö vetää Columbian huippuyliopistossa New Yorkissa Suomen kielen ja kulttuurin opetusohjelmaa, jonka yliopisto uhkasi lakkauttaa koronakriisin aiheuttamien talousvaikeuksien vuoksi. Keith E. Brown

Columbian huippuyliopistoon rakennetaan suomalaisrahoituksen turvin korona-aikaan sopivaa suomen opetusta, joka hyödyntää virtuaalista todellisuutta. Yliopisto aikoi jo lakkauttaa Heli Sirviön johtaman Suomen kielen ja kulttuurin opetusohjelman. Ohjelma kuitenkin pelastui yliopistonlehtori Sirviön aloittaman kampanjan turvin.

Pariskunnat saavat enemmän REM-unta jaetussa sängyssä

Mitään hätää yksin nukkuvilla ei kuitenkaan ole. Pesosen mukaan yksin voi nukkua jopa paremmin kuin yhdessä. Henrietta Hassinen / Yle

Saksalaisen tutkimuksen mukaan vuoteen jakavat pariskunnat saavat yön aikana enemmän ja yhtenäisempää REM-unta. Unitutkija Anu-Katriina Pesosen mukaan vaikutukset näyttäisivät olevan pieniä, mutta pitkässä juoksussa toisen ihmisen läsnäololla voi olla myös terveysvaikutuksia.

Mitä vanhempi huvipuistolaite, sitä suurempi vaara?

Maailmanpyörä on huvilaitteiden klassikko. Arkistokuva PowerParkista. Roger Källman / Yle

Uusissa huvipuistolaitteissa tekniikka huolehtii yleensä siitä, että laite ei käynnisty, jos esimerkiksi turvakaari on jäänyt sulkematta. Vanhoissa laitteissa näin ei välttämättä ole, ja siksi vaaratilanteita voi syntyä.

Sadekuurot jatkuvat

Yle

Keskiviikkona matalapaine sadekuuroineen siirtyy Lapin ylle. Maan lounaisosiin saapuu uusi rintamavyöhyke sade- ja ukkoskuuroineen. Poutaisinta on kaakossa ja maan keskiosissa. Siellä missä aurinko pääsee paistamaan, kohoaa lämpötila 20 asteen paikkeille.

Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.