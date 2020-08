Hattulan Pyhän Ristin kirkko on pysynyt vuodesta toiseen suosittuna matkakohteena. Valtaosa kävijöistä on Keski-Euroopasta, mutta tänä vuonna kotimaan kävijöitä on tullut enemmän. Joka syyskuu Hattulassa vietetään katolilaisen kirkon järjestämää Pyhän ristin ylentämisen juhlaa.