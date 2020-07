Kiistanalaiset jalkapannat tulisivat kalliiksi ja valvottavat voisivat häipyä irrottamalla pannan – Yle sai sisäministeriön selvityksen

Sisäministeriön poliisiosaston selvitys ei pidä turvapaikanhakijoiden teknistä valvontaa toimivana eikä taloudellisesti järkevänä keinona valvoa käännytyspäätöksen saaneita turvapaikanhakijoita.

Poliisiosasto selvitti pantojen käyttöä, koska hallitus on päättänyt ohjelmassaan teknisestä valvonnasta kielteisen päätöksen saaneille turvapaikanhakijoille. Tekninen valvonta tarkoittaisi käytännössä jalkapantaa niille, jotka on määrätty asumaan tietyssä paikassa tai pantu säilöön odottamaan käännytystä.

Keskusta ja vihreät ovat väitelleet pannoista jo vuosi sitten hallitusohjelmaneuvotteluissa. Tänään sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) sanoi Ylen aamussa, etteivät asiantuntijat pidä teknistä valvontaa toimivana. Hallituskumppani keskusta ärhenteli asiasta vihreille, jotka eivät keskustan mielestä toteuta hallitusohjelmaa.

Britannian kokemukset: pantaa voi käyttää lisävalvontaan, ei pelkästään

Hallituksen ajatuksena oli alunperin, että tekninen valvonta olisi yhteiskunnan kannalta parempi ja käännytystä odottaville vähemmän rajoittava.

"Käynnistetään lakimuutos ulkomaalaislain muuttamiseksi siten, että säilöönotolle ja asumisvelvollisuudelle vaihtoehtoisena vähemmän rajoittavana ja yhteiskunnan kannalta tarkoituksenmukaisempana turvaamistoimena säädetään kielteisen oleskelulupapäätöksen saaneen henkilön tekninen valvonta", hallitusohjelmassa lukee.

Sisäministeriön poliisiosaston helmikuussa päiväämä selvitys kuitenkin kertoo, että valvonta ei toimisi niin kuin hallitus ohjelmassaan arveli.

Käytännössä panta ei estäisi ihmisiä joutumasta kateisiin, muistiossa todetaan. Raportti viittaa Britannian kokemuksiin pannoista. Panta ei olisi vaihtoehto nykyiselle valvonnalle vaan yksi uusi keino lisätä kontrollia.

Niitä, jotka on määrätty vain asumaan tietyssä paikassa, panta rajoittaisi enemmän kuin pelkkä asuminen. Säilöönottoa se taas ei korvaisi.

Yle sai poliisiosaston muistion kokonaisuudessaan tietopyynnöllä. Voit tutustua muistioon tästä (siirryt toiseen palveluun).

Raportin mukaan Euroopan unionin perusoikeusvirasto suhtautuu elektroniseen seurantaan epäilevästi, koska se loukkaa perusoikeuksia eniten.

Tekninen laite ja pantoja seuraavat poliisit tulisivat kalliiksi

Pantojen kustannuksia puolestaan on laskettu Migrissä viime vuonna. Järjestelmän hinnaksi on saatu kokonaisuudessaan 6,5 miljoonaa euroa. Laskelma on tehty vuoden 2018 luvuilla, jolloin säilöön otettuna oli 1600 turvapaikanhakijaa.

Pannan kustannukset päivää kohden olisivat 75 euroa, lisäksi valvojiksi tarvittaisiin poliiseja. Pantajärjestelmä ei sisäministeriön mukaan korvaisi nykysysteemejä, joten kustannukset tulisivat nykyisten lisäksi. Voit tutustua laskelmiin tästä (siirryt toiseen palveluun).

Jos poliitikot kuitenkin päättäisivät joka tapauksessa toteuttaa teknisen valvonnan, sitä varten kannattaisi perustaa erillinen vastaanottokeskus, jossa käännytystä odottavat asuisivat ja olisivat lisäksi valvonnassa.